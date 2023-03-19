0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

Сегодня, 14:12

Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на 13-м этапе Кубка мира

Виталий Косик
Корреспондент
Юнна Сундлинг.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Швеции одержала победу в смешанной эстафете на 13-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция).

В составе команды выступали Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер и Юнна Сундлинг. Они прошли дистанцию за 45 минут и 11,5 секунд.

Вторыми пришли норвежские спортсмены с отставанием в 4,6 секунды. Третье место заняли команда сборной Германии (+6,4).

Лыжные гонки.

Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Швеция (Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Юнна Сундлинг) — 45.11,5.

2. Норвегия (Мартин Левстрем Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво) — отставание 4,6 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль) +6,4.

Сборная Германии по лыжным гонкам
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Обсудить
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне