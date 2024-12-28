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Сегодня, 18:19

Диггинс выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская лыжница Джессика Диггинс стала победитлельницей спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Спортсменка показала результат 2 минуты 59,62 секунды.

Второе место заняла Ясми Йоэнсуу из Финляндии, отставшая от лидера на 0,31 секунды. Тройку призеров замкнула швейцарка Надин Фендрих (+0,47).

Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»

Первый этап. Тоблах (Италия)

Спринт

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 2.59,62

2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — +0,31

3. Надин Фендрих (Швейцария) — +0,47

4. Кристин Фоснес (Норвегия) — +0,56

5. Аня Вебер (Швейцария) — +1,42

6. Майя Дальквист (Швеция) — +45,78

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Джессика Диггинс
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