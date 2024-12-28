Диггинс выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Сегодня, 18:19
Американская лыжница Джессика Диггинс стала победитлельницей спринта на первом этапе многодневки «Тур де Ски».
Спортсменка показала результат 2 минуты 59,62 секунды.
Второе место заняла Ясми Йоэнсуу из Финляндии, отставшая от лидера на 0,31 секунды. Тройку призеров замкнула швейцарка Надин Фендрих (+0,47).
Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски»
Первый этап. Тоблах (Италия)
Спринт
Женщины
1. Джессика Диггинс (США) — 2.59,62
2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — +0,31
3. Надин Фендрих (Швейцария) — +0,47
4. Кристин Фоснес (Норвегия) — +0,56
5. Аня Вебер (Швейцария) — +1,42
6. Майя Дальквист (Швеция) — +45,78