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Кубок мира

Сегодня, 13:00

Немок лишили медалей на этапе Кубка мира. Причина — невероятное разгильдяйство

Сергей Подушкин
Корреспондент отдела спорта
Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Софи Крель.
Фото Global Look Press
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Федерико Пеллегрино.
Фото AFP
Тириль Венг.
Фото Global Look Press
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Удивительные итоги лыжных соревнований в Тоблахе, на которых Йоханнес Клебо не добежал до рекорда.

Кубок мира. Эстафета 4х7,5 км
Мужчины
1. Италия (Дитмар Ноклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) — 1:07.20,8
2. Швеция (Эрик Руше, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер) — 0,6
3. Норвегия-1 (Шюр Роте, Дидрик Тенсет, Симен Крюгер, Харальд Амундсен) — 0,7
Женщины
1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Анне Кьерсти Калво, Ингвильд Флюкстад Остберг, Силье Теодорсен) — 1.16.04,3
2. Швеция-1 (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Илар, Йонна Сундлинг) — 26,7
3. США-1 (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн) — 26,9

Заключительный перед чемпионатом мира этап Кубка мира по лыжным гонкам удивил болельщиков нештатными ситуациями. В итальянском Тоблахе Йоханнес Клебо пусть и выиграл коньковый спринт, но не смог сделать победный дубль и установить новый рекорд по победам в одном сезоне. Олимпийский чемпион финишировал только третьим в коньковой разделке. А без звездного лыжника мужская сборная Норвегии и вовсе умудрилась проиграть эстафету. У женщин в скандал влипла сборная Германии — ее лишили второго места в эстафете из-за глупой ошибки собственного тренера.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Клебо не смог обогнать Сундбю

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует в словенской Планице 21 февраля, но Кубок мира уже поставлен на паузу до марта. Так что 3-5 февраля в Тоблахе для норвежских, шведских и прочих звезд был последний шанс проверить себя перед главным стартом международного сезона. Клебо не стал темнить и прибыл в Италию. Причем имел прекрасные шансы еще до старта ЧМ побить рекорд соотечественника Мартина Йонсруда Сундбю, в сезоне-2015/16 выигравшего 14 личных гонок Кубка мира. Но Йоханнесу удалось пока лишь повторить это достижение.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Норвежское доминирование в лыжах пошатнулось. Клебо теперь тоже проигрывает

В коньковом спринте Клебо был настолько сильнее всех, что позволил себе откровенно дурачиться в четвертьфинале и полуфинале. Да и в финале, выдав мощнейшее ускорение, на финишной прямой уже никуда не торопился и приветствовал публику. Таким образом, он сравнялся с Сундбю по победам в Кубке мира. Однако на следующий день в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем самому звездному из норвежцев пришлось куда сложнее.

Несмотря на фирменное финишное ускорение, Йоханес все равно проиграл товарищам по сборной Норвегии Полу Голбергу и Симену Крюгеру. Да, совсем немного (от Голберга его отделило 2,7 секунды), но какая разница — 15-я победа не состоялась. Хотя, возможно, Клебо особо не расстроился. Ведь теперь он может установить рекорд не где-нибудь, а на знаменитом марафоне (50 км свободным стилем) в Холменколлене — именно там 11 марта пройдет следующая гонка Кубка мира. Хотя не стоит забывать, что преимущество в общем зачете Кубка мира у Клебо над Голбергом отнюдь не гигантское — 171 очко.

Федерико Пеллегрино. Фото AFP
Федерико Пеллегрино.
Фото AFP

Итальянцы выиграли эстафету впервые за 17 лет

Понятно, что в отсутствие российских лыжников (и Александра Большунова в частности) бить рекорды Клебо гораздо проще. Как и мужской сборной Норвегии доминировать в Кубке мира. Так, в разделке в Тоблахе норвежцы опять унизили конкурентов, заняв семь первых мест. Но тем удивительнее, что на следующий день в эстафете без Клебо (он заранее отказался от участия в этой гонке) и Голберга Норвегию ждало болезненное поражение. Первая команда норвежцев стала только третьей, вторая — четвертой, а победу одержали итальянцы.

Кстати, мужская сборная Италии в составе Дитмара Ноклера, Франческо де Фабиани, Симоне Дапры и спринтера-финишера Федерико Пеллегрино вошла в историю. Победа на домашнем этапе в Тоблахе стала для итальянцев первой эстафетной викторией в гонках Кубка мира с января 2006 года, то есть за 17 с лишним лет. Пеллегрино отправился на заключительный этап только седьмым, но его отставание от лидирующего норвежца Харальда Амундсена составляло всего 6,7 секунды. Опытнейший тактик, финишировавший в спринте в Тоблахе третьим, в отсутствие Клебо уверенно разобрался в финишном створе со всеми конкурентами, опередив шведов и норвежцев на 0,6 секунды.

Тириль Венг. Фото Global Look Press
Тириль Венг.
Фото Global Look Press

Венг — не в форме, немки — в печали

У женщин лидер Кубка мира норвежка Тириль Венг вернулась к гонкам после «Тур де Ски». Правда, возвращение получилось не триумфальным — только 24-е место в спринте и 29-е в разделке. По этой причине преимущество Тириль над преследовательницами заметно сократилось — американка Джессика Диггинс, занимающая второе место, теперь отстает всего на 134 очка. Но в Тоблахе солировала не она (хотя Джессика стала третьей в спринте и второй в разделке), а шведки. Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем, а Эбба Андерссон — коньковую разделку на 10 км. Причем Андерссон выиграла уже третью дистанционную гонку Кубка мира подряд, заявив о себе как об одном из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира.

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В эстафете женская сборная Швеции с Андерссон и Сундлинг финишировала третьей за Норвегией и Германией, однако в итоге стала второй. И все по причине разгильдяйства тренера немецкой сборной Петера Шликенридера, который... забыл заявить на эстафету финишера Софи Крель.

В стартовом протоколе поначалу значилась Колетта Ридцек, но она заболела. В принципе, на случай форс-мажоров и существуют замены, вот только Шликенридер по причине разгильдяйства просто не внес Крель в стартовый протокол. Естественно, сборная Германии после финиша была дисквалифицирована. Понятно, что Шликенридер признал нелепую ошибку, покаялся и извинился, но его подопечным вряд ли стало от этого легче. Для них лишение заслуженного призового места — безусловный удар.

Сборная Германии по лыжным гонкам
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Джессика Диггинс
Йоханнес Клебо
Мартин Йонсруд Сундбю
Тириль Венг
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Норвежское доминирование в лыжах пошатнулось. Клебо теперь тоже проигрывает