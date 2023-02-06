Немок лишили медалей на этапе Кубка мира. Причина — невероятное разгильдяйство

Удивительные итоги лыжных соревнований в Тоблахе, на которых Йоханнес Клебо не добежал до рекорда.

Кубок мира. Эстафета 4х7,5 км

Мужчины

1. Италия (Дитмар Ноклер, Франческо де Фабиани, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) — 1:07.20,8

2. Швеция (Эрик Руше, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер) — 0,6

3. Норвегия-1 (Шюр Роте, Дидрик Тенсет, Симен Крюгер, Харальд Амундсен) — 0,7

Женщины

1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Анне Кьерсти Калво, Ингвильд Флюкстад Остберг, Силье Теодорсен) — 1.16.04,3

2. Швеция-1 (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Илар, Йонна Сундлинг) — 26,7

3. США-1 (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн) — 26,9

Заключительный перед чемпионатом мира этап Кубка мира по лыжным гонкам удивил болельщиков нештатными ситуациями. В итальянском Тоблахе Йоханнес Клебо пусть и выиграл коньковый спринт, но не смог сделать победный дубль и установить новый рекорд по победам в одном сезоне. Олимпийский чемпион финишировал только третьим в коньковой разделке. А без звездного лыжника мужская сборная Норвегии и вовсе умудрилась проиграть эстафету. У женщин в скандал влипла сборная Германии — ее лишили второго места в эстафете из-за глупой ошибки собственного тренера.

Йоханнес Клебо. Фото Global Look Press

Клебо не смог обогнать Сундбю

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует в словенской Планице 21 февраля, но Кубок мира уже поставлен на паузу до марта. Так что 3-5 февраля в Тоблахе для норвежских, шведских и прочих звезд был последний шанс проверить себя перед главным стартом международного сезона. Клебо не стал темнить и прибыл в Италию. Причем имел прекрасные шансы еще до старта ЧМ побить рекорд соотечественника Мартина Йонсруда Сундбю, в сезоне-2015/16 выигравшего 14 личных гонок Кубка мира. Но Йоханнесу удалось пока лишь повторить это достижение.

В коньковом спринте Клебо был настолько сильнее всех, что позволил себе откровенно дурачиться в четвертьфинале и полуфинале. Да и в финале, выдав мощнейшее ускорение, на финишной прямой уже никуда не торопился и приветствовал публику. Таким образом, он сравнялся с Сундбю по победам в Кубке мира. Однако на следующий день в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем самому звездному из норвежцев пришлось куда сложнее.

Несмотря на фирменное финишное ускорение, Йоханес все равно проиграл товарищам по сборной Норвегии Полу Голбергу и Симену Крюгеру. Да, совсем немного (от Голберга его отделило 2,7 секунды), но какая разница — 15-я победа не состоялась. Хотя, возможно, Клебо особо не расстроился. Ведь теперь он может установить рекорд не где-нибудь, а на знаменитом марафоне (50 км свободным стилем) в Холменколлене — именно там 11 марта пройдет следующая гонка Кубка мира. Хотя не стоит забывать, что преимущество в общем зачете Кубка мира у Клебо над Голбергом отнюдь не гигантское — 171 очко.

Федерико Пеллегрино. Фото AFP

Итальянцы выиграли эстафету впервые за 17 лет

Понятно, что в отсутствие российских лыжников (и Александра Большунова в частности) бить рекорды Клебо гораздо проще. Как и мужской сборной Норвегии доминировать в Кубке мира. Так, в разделке в Тоблахе норвежцы опять унизили конкурентов, заняв семь первых мест. Но тем удивительнее, что на следующий день в эстафете без Клебо (он заранее отказался от участия в этой гонке) и Голберга Норвегию ждало болезненное поражение. Первая команда норвежцев стала только третьей, вторая — четвертой, а победу одержали итальянцы.

Кстати, мужская сборная Италии в составе Дитмара Ноклера, Франческо де Фабиани, Симоне Дапры и спринтера-финишера Федерико Пеллегрино вошла в историю. Победа на домашнем этапе в Тоблахе стала для итальянцев первой эстафетной викторией в гонках Кубка мира с января 2006 года, то есть за 17 с лишним лет. Пеллегрино отправился на заключительный этап только седьмым, но его отставание от лидирующего норвежца Харальда Амундсена составляло всего 6,7 секунды. Опытнейший тактик, финишировавший в спринте в Тоблахе третьим, в отсутствие Клебо уверенно разобрался в финишном створе со всеми конкурентами, опередив шведов и норвежцев на 0,6 секунды.

Тириль Венг. Фото Global Look Press

Венг — не в форме, немки — в печали

У женщин лидер Кубка мира норвежка Тириль Венг вернулась к гонкам после «Тур де Ски». Правда, возвращение получилось не триумфальным — только 24-е место в спринте и 29-е в разделке. По этой причине преимущество Тириль над преследовательницами заметно сократилось — американка Джессика Диггинс, занимающая второе место, теперь отстает всего на 134 очка. Но в Тоблахе солировала не она (хотя Джессика стала третьей в спринте и второй в разделке), а шведки. Йонна Сундлинг выиграла спринт свободным стилем, а Эбба Андерссон — коньковую разделку на 10 км. Причем Андерссон выиграла уже третью дистанционную гонку Кубка мира подряд, заявив о себе как об одном из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира.

В эстафете женская сборная Швеции с Андерссон и Сундлинг финишировала третьей за Норвегией и Германией, однако в итоге стала второй. И все по причине разгильдяйства тренера немецкой сборной Петера Шликенридера, который... забыл заявить на эстафету финишера Софи Крель.

В стартовом протоколе поначалу значилась Колетта Ридцек, но она заболела. В принципе, на случай форс-мажоров и существуют замены, вот только Шликенридер по причине разгильдяйства просто не внес Крель в стартовый протокол. Естественно, сборная Германии после финиша была дисквалифицирована. Понятно, что Шликенридер признал нелепую ошибку, покаялся и извинился, но его подопечным вряд ли стало от этого легче. Для них лишение заслуженного призового места — безусловный удар.