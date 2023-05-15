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Лыжные гонки

15 мая, 21:17

Большунов и Непряева 15 мая начали подготовку к новому сезону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что его группа начинает подготовку к новому сезону.

«Группа в сборе практически на 90 процентов. По объективным причинам с нами пока нет Дениса Спицова, который должен присоединиться к команде 17 мая. Сегодня вечером пройдет первая тренировка», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Сбор группы Бородавко проходит в Кисловодске и продлится до 30 мая. В его группу входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Александр Терентьев.

Источник: https://tass.ru/sport/17751879
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Иван Якимушкин
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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