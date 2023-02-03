Бородавко жестко ответил Ресте за слова о Ступак: «Лучше бы он не скрывал допинговые скандалы в Норвегии»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о том, что россиянка Юлия Ступак не должна тренироваться в Италии на трассах Кубка мира.

«Он слишком много на себя берет. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям, но они так же могут тренироваться в том месте, в котором захотят. Лучше бы Эрик Ресте не скрывал допинговые скандалы в своей федерации и не лез туда, куда его не просят! За все эти годы он скрывал в своей стране допинговые скандалы, а теперь мешает находиться в Европе людям, которые просто отстранены от соревнований. Этот человек давно себя запятнал и не должен быть у руля лыжного спорта Норвегии. Для многих это то лицо, которое дискредитирует весь лыжный спорт этой страны!» — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Бородавко рассказал, что спортсменка занимается в Италии, чтобы лучше подготовиться к российским соревнованиям «Чемпионские высоты».