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Сегодня, 18:40

Бородавко: «МОК сделал все, чтобы не допустить россиян, но остаться чистыми»

Алина Савинова
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) относительно вопроса допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Не думаю, что такие условия, которые приписал МОК к Олимпиаде в Париже, сохранят до ОИ-2026 года. Для лыжников пока все остается неизвестным. Ближе к летней Олимпиаде будет известно про зимний цикл. Поэтому по Большунову пока говорить рано. Меня совершенно не удивило заявление МОК. Они сделали все, чтобы не допустить нас, но остаться чистыми со стороны олимпийской хартии. Надеюсь, что к 2026 году будет немного другая обстановка», — цитирует Бородавко Sport24.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-03-28-borodavko-mok-sdelal-vse-chtoby-ne-dopustit-nas-no-ostatsya-chistym
Олимпиада
Юрий Бородавко
МОК
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