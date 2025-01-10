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Лыжные гонки

Сегодня, 21:40

Экс-тренер сборной России Крамер: «Многие европейские лыжники надеются на скорое возвращение россиян»

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Немецкий тренер Маркус Крамер, ранее работавший в сборной России, прокомментировал отстранение отечественных лыжников от международных турниров.

«Ситуация с отстранением сборной России? Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира», — сказал Крамер Odds.ru.

Российские лыжники с весны 2022 года отстранены от международных соревнований.

Крамер работал в сборной России с 2015 по 2022 год. Под его руководством тренировались олимпийские чемпионы Александр Легков, Сергей Устюгов, Юлия Ступак, а также многие другие лыжники.

Источник: ODDS.ru
Маркус Крамер
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