Устюгов об итогах индивидуальной гонки в Малиновке: «Я шестой? Нормально!»

Сегодня, 13:00
Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
— Я шестой? Нормально!
— Спицову проиграли секунду и четыре десятых.
— Жить можно. Какие призы полагаются там за шестое место?
— 40 тысяч вроде.
— 15 километров за 40 тысяч (смеется).
— А призовые здесь нормальные?
— Призовые везде примерно такие и были на Кубках России, насколько я знаю. Я особо нигде не выступал.
— Вяльбе говорила о мотивации благодаря премиям.
— Конечно, мотивация! То ли дело бегать за грамоты или за деньги. Разница большая. Езжайте в Малиновку куда-нибудь, за бесплатно поработайте. Конечно, скажете, зачем. Все мы люди, у всех семьи.
Устюгов прошел дистанцию в 15 километров за 36 минут и 22,5 секунды, он уступил победителю Александру Большунову 25,7 секунды.