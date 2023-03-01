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Лыжные гонки

Сегодня, 13:00

Устюгов об итогах индивидуальной гонки в Малиновке: «Я шестой? Нормально!»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— Я шестой? Нормально!

— Спицову проиграли секунду и четыре десятых.

— Жить можно. Какие призы полагаются там за шестое место?

— 40 тысяч вроде.

— 15 километров за 40 тысяч (смеется).

— А призовые здесь нормальные?

— Призовые везде примерно такие и были на Кубках России, насколько я знаю. Я особо нигде не выступал.

— Вяльбе говорила о мотивации благодаря премиям.

— Конечно, мотивация! То ли дело бегать за грамоты или за деньги. Разница большая. Езжайте в Малиновку куда-нибудь, за бесплатно поработайте. Конечно, скажете, зачем. Все мы люди, у всех семьи.

Устюгов прошел дистанцию в 15 километров за 36 минут и 22,5 секунды, он уступил победителю Александру Большунову 25,7 секунды.

Сергей Устюгов
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