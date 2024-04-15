Вяльбе: «Устюгов был готов уйти с самоподготовки к тренеру, но ему отказали»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о результатах Сергея Устюгова в текущем сезоне.

«У Сергея что-то не получается. Нет у него желания, видимо, работать с теми тренерами, которые готовы его брать. Сергей был уже готов прийти в группу, работать с тренером, я не буду скрывать — это был Петр Седов. Но он ему отказал. И я его понимаю, у него очень разношерстная молодежь, а Сергей привлекал к себе бы много внимания. Никого не осуждаю.

Но Сергей наконец-то много улыбается, я такое вижу впервые за три года. Увидела, что они с Сашей Большуновым общаются, Юрием Бородавко. Наверное, от скупости и закрытости чайник у него наполнился, стал переливаться, и он снова стал тем самым открытым и обаятельным, каким мы его знаем", — сказала Вяльбе.

По итогам сезона 32-летний Устюгов занял 21-е место в общем зачете ФЛГР, набрав 529 очков. Россиянин трижды становился серебряным призером соревнований и дважды — бронзовым.