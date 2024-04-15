Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:48

Вяльбе: «Устюгов был готов уйти с самоподготовки к тренеру, но ему отказали»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о результатах Сергея Устюгова в текущем сезоне.

«У Сергея что-то не получается. Нет у него желания, видимо, работать с теми тренерами, которые готовы его брать. Сергей был уже готов прийти в группу, работать с тренером, я не буду скрывать — это был Петр Седов. Но он ему отказал. И я его понимаю, у него очень разношерстная молодежь, а Сергей привлекал к себе бы много внимания. Никого не осуждаю.

Евгений Белов. Российские лыжники определили лучшего в ультрамарафоне. Им стал участник Олимпиады в Сочи

Но Сергей наконец-то много улыбается, я такое вижу впервые за три года. Увидела, что они с Сашей Большуновым общаются, Юрием Бородавко. Наверное, от скупости и закрытости чайник у него наполнился, стал переливаться, и он снова стал тем самым открытым и обаятельным, каким мы его знаем", — сказала Вяльбе.

По итогам сезона 32-летний Устюгов занял 21-е место в общем зачете ФЛГР, набрав 529 очков. Россиянин трижды становился серебряным призером соревнований и дважды — бронзовым.

Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
0
Читайте также
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Эксперт Fisher — о российских лыжах: «Индустрия развивается, используется хороший пластик, аналогичный европейскому»

Вяльбе подтвердила, что пара российских лыжников ждет ребенка