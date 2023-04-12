Вяльбе выступила против участия россиян в международных соревнованиях под нейтральным флагом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе заявила, что выступление россиян под нейтральным флагом на международных стартах неприемлемо.

«Ребятам, которые сейчас сидят в окопах и сражаются за нас, не будет обидно от того, что мы сдадимся и поедем на соревнования с белой тряпкой? Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями Родины», — цитирует Вяльбе ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.