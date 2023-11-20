Большунов побеждает в прологе сезона, а у норвежцев новые неприятности со фтором

Первые гонки нового лыжного сезона принесли неожиданные результаты и в Хакасии, и в Скандинавии.

Лидер сборной России Александр Большунов, несмотря на проблемы со здоровьем, сумел блеснуть на первых официальных соревнованиях сезона, проходивших в минувшие выходные на базе спортцентра «Тея» в Хакасии. Трехкратный олимпийский чемпион победил в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, организованной перед первым этапом Кубка страны. И это при том, что из-за травмы спины выступление Сан Саныча до последнего находилось под вопросом. Параллельно прологи сезона были организованы в Норвегии и Швеции, и там тоже болельщиков ждали сюрпризы. И не только связанные с результатами. Участник двух чемпионатов Норвегии Филип Глиттенберг Хольт был снят с гонки в Бейтостолене из-за обнаружения на его лыжах следов фтора.

Впечатляющий отрыв

В августе Большунов потянул спину во время тренировок в Белоруссии и до сих пор полностью не восстановился от этого повреждения. Неделю назад он пропустил вкатку в Ханты-Мансийске, но прибыл на трассы Вершины Теи, где были намечены старты Кубка Хакасии и первого этапа Кубка России. Но приехал без гарантий — тренеры постоянно говорили, что решение об участии звездного спортсмена в гонках будет приниматься в последний момент — по самочувствию. В субботу Александр не вышел на старт классического спринта. Эту гонку в отсутствие еще одного сильного конкурента Савелия Коростелева ожидаемо выиграл Александр Терентьев. А вот на воскресной «разделке» Сан Саныч вернулся на лыжню и показал, что даже не в самом лучшем состоянии у него в России нет конкурентов.

Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

Ближайшего соперника — Сергея Ардашева — Большунов опередил на 30 секунд. Это настоящая пропасть для скоротечной «десятки». Такое ощущение, что конкуренты еще продолжают выступать в тренировочном режиме, а олимпийский чемпион уже включил турбоскорость. Конечно, в гонке по разным причинам не участвовали такие звезды, как Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Евгений Белов. Но все равно отрыв Большунова очень впечатляет. «У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм, — приводит ТАСС комментарий тренера нашего лидера Юрия Бородавко. — Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе. Это первый старт, будем надеяться, что дальше он будет набирать форму».

У женщин в Вершине Теи не стартовали сразу три олимпийские чемпионки — Наталья Терентьева, Юлия Ступак и Вероника Степанова. Татьяна Сорина, которая в июне родила второго ребенка, вышла из декрета, но в разделке на 5 км стала только четвертой. На этом фоне обращает на себя внимание успех 17-летней Алины Пеклецовой. Это первая победа на взрослом уровне девушки, которая обратила на себя внимание еще весной, когда стала второй на чемпионате страны. Возможно, мы становимся свидетелями появления новой звезды наших женских лыж. Во всяком случае прогресс вологодской спортсменки налицо, и ее форма позволяет претендовать на самые высокие места на первом этапе Кубка России, который начнется в Хакасии 23 ноября и будет включать в себя «пятнашки» свободным стилем и классикой («десятки» у женщин), а также коньковый спринт.

Кристин Скистад. Фото Global Look Press

Звезда на гормонах

Международные старты в норвежском Бейтостолене и шведском Елливаре собрали многих сильных западных лыжников (россиянам, напомню, все еще нельзя соревноваться с ними лично из-за политических санкций). Правда, такие звезды, как Йоханнес Клебо, Дидрик Тенсет, Ховар Солас Таугбель, Шюр Рете и Тириль Уднес Венг, были вынуждены пропустить соревнования из-за положительных тестов на коронавирус, а Ингвильд Эстберг и Хелене Фоссесхольм — из-за психологических проблем. Да и форма некоторых других топ-лыжников вызывает вопросы. Без медалей трехкратный чемпион Симен Крюгер. Пол Гульберг в гонке на 10 км свободным стилем только 26-й. Лидеры женской сборной Швеции Фрида Карлссон и Эбба Андерссон остались без наград в спринте, а в дистанционной гонке уступили Моа Илар. Эта 26-летняя лыжница в конце прошлого сезона прославилась тем, что получила дисквалификацию за командную тактику на Кубке мира.

Очевидно, что многие из тех, кто оказался на виду в Бейтостолене и Елливаре, после возвращения в строй лидеров навряд ли привлекут внимание публики. Хотя это точно не относится к Кристин Скистад. Эта 24-летняя норвежка выиграла на первых стартах сезона спринт и подтвердила заявку на лидерство в женских забегах на короткие дистанции, которую сделала в прошлом Кубке мира. Правда, любой успех этой спортсменки провоцирует воспоминания о том, что в подростковом возрасте она прошла лечение гормональными препаратами — якобы разрешенными ВАДА. И чтобы на результаты Кристин перестали смотреть косо, ей придется очень сильно постараться.

Косые взгляды поймал на себе в Бейтостолене и малоизвестный лыжник Филип Глиттенберг Хольт. Этот норвежец никогда не хватал звезд с неба, но теперь получил международную известность благодаря снятию с соревнований из-за фтора на инвентаре. Это уже второй случай с норвежскими спортсменами после дисквалификации горнолыжницы Рагнхильд Мовинкель. И снова большие вопросы вызывает работа аппарата для тестирования. Хольт уверяет, что проверял свои лыжи перед тем, как сдать их официальным лицам. Тем не менее на них обнаружили остатки запрещенной фторовой смазки. Вероятность диверсии исключена — в отношении лыжника такого уровня она просто не имеет нет смысла. А вот если имеют место новые фокусы прибора для проверки, для всего лыжного сообщества это гарантия скандалов в стартующем на этой неделе сезоне.