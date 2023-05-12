Сегодня, 12:15
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Якобсен объявила, что не претендует на переизбрание на пост главы комитета спортсменов Олимпийского комитета Норвегии. Официальная причина — 36-летней спортсменке тяжело совмещать общественную нагрузку на родине с деятельностью в МОК и в совете учредителей ВАДА, куда она была избрана в 2021 году. Эта новость представляла бы мало интереса для российской публики, если не важный нюанс — в феврале Якобсен за поддержку возвращения наших спортсменов на мировую арену затравили норвежские СМИ. И «уходят» ее из НОК тоже, видимо, из-за этого.
В последний год Норвегия является одним из главных хейтеров России в мировом спорте. Поэтому многие политики из этой страны были неприятно удивлены, когда выяснилось: во время обсуждения вопроса о частичном снятии санкций с наших спортсменов в МОК Астрид высказалась против дискриминации по признаку паспорта. Позиция Якобсен вызвала такое возмущение у ее радикально настроенных соотечественников, что женщине начали угрожать расправой. В итоге она заявила, что ее неправильно поняли, и добилась публикации официального протокола заседания в МОК.
«Наша миссия состоит в том, чтобы оставаться объединяющей силой, и это должно находиться в центре нашего внимания, — говорила Астрид на международном форуме. — Это означает, что ни один спортсмен не должен быть исключен на основании своего паспорта. И мы хотим, чтобы наши спортивные комитеты объединялись вокруг наших ценностей. Затем мы можем обсудить, какие практические действия необходимо принять, чтобы потенциально допустить всех спортсменов на спортивную арену».
Однако и после этого травля продолжилась. Особенно усердствовал гребец Кьетил Борх, заявивший, что комитет спортсменов Норвегии не уполномочивал Якобсен выступать от своего имени в подобном ключе. Затем профсоюз спортсменов NISO задал своим членам вопрос «Как вы относитесь к участию России/Белоруссии в международных спортивных стартах?». В NISO состоит 1500 атлетов, но в голосовании почему-то участвовали всего 110 человек (2/3 — действующие спортсмены). 80% респондентов заявили, что россиян и белорусов не следует допускать до особого распоряжения.
Многие обозреватели в Норвегии сошлись на том, что на позицию Якобсен оказало влияние то обстоятельство, что она является членом МОК и в больше степени ориентируется на мнение международной организации, чем на норвежские СМИ. Сама Астрид факт отставки из НОК под политическим давлением отрицает, уверяя, что сделала достаточно за последние четыре года и теперь готова уступить дорогу молодым. Из шести кандидатов на освобождающееся место фаворитом считается тяжелоатлетка Марит Ордалсбакке.
— Отставка — единственный логический финал того скандала, который бушевал вокруг Якобсен на протяжении всей зимы, — написал спортивный комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт. — Были заданы вполне законные вопросы о том, насколько адекватно она исполнила свою роль. И единственный способ закончить дискуссию — уход Астрид с поста лидера норвежских спортсменов.
Во время своей спортивной карьеры Якобсен не была суперзвездой — она находилась в тени Марит Бьорген и Терезы Йохауг и почти все главные трофеи завоевала в эстафетах. Однако все изменила пандемия. В разгар проблем с коронавирусом Астрид (которая параллельно с занятиями лыжами училась на медика) отправилась работать в больницу и спасла от смерти многих людей. Этот поступок сильно укрепил ее авторитет, так что вскоре бывшая лыжница начала карьеру в спортивной политике. И сильно преуспела, заняв видные посты в МОК, ВАДА и НОК.
Конфликт вокруг допуска россиян может вновь круто изменить судьбу Якобсен. И будет грустно, если эта честная спортсменка пострадает из-за того, что отказывается от травли коллег. Напомню, что ранее за отстранение наших атлетов высказывались многие норвежские лыжники, а федерация этой страны даже собиралась бойкотировать заседание FIS из-за участия в нем россиян. Когда лидер сборной России Александр Большунов признался, что получает сообщения поддержки из Норвегии, была организована целая кампания по поиску «крота», которая, впрочем, не увенчалась успехом.