КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:15

У поддержавшей россиян норвежской лыжницы — новые неприятности. Она покинет НОК своей страны

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Астрид Якобсен.
Фото Global Look Press
Астрид Якобсен.
Фото Global Look Press
Астрид Якобсен.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Астрид Якобсен не будет снова выдвигаться на пост главы комитета спортсменов.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Якобсен объявила, что не претендует на переизбрание на пост главы комитета спортсменов Олимпийского комитета Норвегии. Официальная причина — 36-летней спортсменке тяжело совмещать общественную нагрузку на родине с деятельностью в МОК и в совете учредителей ВАДА, куда она была избрана в 2021 году. Эта новость представляла бы мало интереса для российской публики, если не важный нюанс — в феврале Якобсен за поддержку возвращения наших спортсменов на мировую арену затравили норвежские СМИ. И «уходят» ее из НОК тоже, видимо, из-за этого.

Ей никто не давал полномочий

В последний год Норвегия является одним из главных хейтеров России в мировом спорте. Поэтому многие политики из этой страны были неприятно удивлены, когда выяснилось: во время обсуждения вопроса о частичном снятии санкций с наших спортсменов в МОК Астрид высказалась против дискриминации по признаку паспорта. Позиция Якобсен вызвала такое возмущение у ее радикально настроенных соотечественников, что женщине начали угрожать расправой. В итоге она заявила, что ее неправильно поняли, и добилась публикации официального протокола заседания в МОК.

Астрид Якобсен. Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась

«Наша миссия состоит в том, чтобы оставаться объединяющей силой, и это должно находиться в центре нашего внимания, — говорила Астрид на международном форуме. — Это означает, что ни один спортсмен не должен быть исключен на основании своего паспорта. И мы хотим, чтобы наши спортивные комитеты объединялись вокруг наших ценностей. Затем мы можем обсудить, какие практические действия необходимо принять, чтобы потенциально допустить всех спортсменов на спортивную арену».

Однако и после этого травля продолжилась. Особенно усердствовал гребец Кьетил Борх, заявивший, что комитет спортсменов Норвегии не уполномочивал Якобсен выступать от своего имени в подобном ключе. Затем профсоюз спортсменов NISO задал своим членам вопрос «Как вы относитесь к участию России/Белоруссии в международных спортивных стартах?». В NISO состоит 1500 атлетов, но в голосовании почему-то участвовали всего 110 человек (2/3 — действующие спортсмены). 80% респондентов заявили, что россиян и белорусов не следует допускать до особого распоряжения.

Астрид Якобсен.
Фото Global Look Press

Медицинский работник

Многие обозреватели в Норвегии сошлись на том, что на позицию Якобсен оказало влияние то обстоятельство, что она является членом МОК и в больше степени ориентируется на мнение международной организации, чем на норвежские СМИ. Сама Астрид факт отставки из НОК под политическим давлением отрицает, уверяя, что сделала достаточно за последние четыре года и теперь готова уступить дорогу молодым. Из шести кандидатов на освобождающееся место фаворитом считается тяжелоатлетка Марит Ордалсбакке.

— Отставка — единственный логический финал того скандала, который бушевал вокруг Якобсен на протяжении всей зимы, — написал спортивный комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт. — Были заданы вполне законные вопросы о том, насколько адекватно она исполнила свою роль. И единственный способ закончить дискуссию — уход Астрид с поста лидера норвежских спортсменов.

Флаги России и&nbsp;МОК. В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?

Во время своей спортивной карьеры Якобсен не была суперзвездой — она находилась в тени Марит Бьорген и Терезы Йохауг и почти все главные трофеи завоевала в эстафетах. Однако все изменила пандемия. В разгар проблем с коронавирусом Астрид (которая параллельно с занятиями лыжами училась на медика) отправилась работать в больницу и спасла от смерти многих людей. Этот поступок сильно укрепил ее авторитет, так что вскоре бывшая лыжница начала карьеру в спортивной политике. И сильно преуспела, заняв видные посты в МОК, ВАДА и НОК.

Астрид Якобсен.
Фото Global Look Press

Конфликт вокруг допуска россиян может вновь круто изменить судьбу Якобсен. И будет грустно, если эта честная спортсменка пострадает из-за того, что отказывается от травли коллег. Напомню, что ранее за отстранение наших атлетов высказывались многие норвежские лыжники, а федерация этой страны даже собиралась бойкотировать заседание FIS из-за участия в нем россиян. Когда лидер сборной России Александр Большунов признался, что получает сообщения поддержки из Норвегии, была организована целая кампания по поиску «крота», которая, впрочем, не увенчалась успехом.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Астрид Якобсен
МОК
2
Обсудить
Читайте также
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Международная федерация гимнастики продлила отстранение россиян. Что это значит для будущего атлетов?
Немов отреагировал на решение FIG оставить в силе отстранение российских спортсменов
Россияне пропустят чемпионаты мира по спортивной гимнастике в 2023 году
Родионенко — о решении FIG: «Уже два года живем в ожидании. Надеяться всегда нужно на лучшее»
Винер отреагировала на решение исполкома FIG отложить вопрос по допуску российских спортсменов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В мировых лыжах женщин окончательно приравняли к мужчинам. России придется с этим считаться