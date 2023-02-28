Конференция ISU не будет обсуждать допуск российских фигуристов до международных турниров

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что повестка конференции Международного союза конькобежцев (ISU) не содержит вопроса о допуске российских фигуристов до международных соревнований.

«Допуск россиян до международных стартов? Повестка конференции сформирована. Такого вопроса там нет», — приводит слова Когана ТАСС.

Конференция ISU состоится в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.