0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Коньки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 16:53

Конференция ISU не будет обсуждать допуск российских фигуристов до международных турниров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что повестка конференции Международного союза конькобежцев (ISU) не содержит вопроса о допуске российских фигуристов до международных соревнований.

«Допуск россиян до международных стартов? Повестка конференции сформирована. Такого вопроса там нет», — приводит слова Когана ТАСС.

Конференция ISU состоится в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17159937
1
0
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
В Финляндии начали строить забор на границе с Россией
Популярное видео
Фаткулина: "Я так устала, что довольна всем"
Пресс-конференция Ивана Скобрева
Иван Скобрев: интервью
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рейнджерс» избавились от Кравцова
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Захаров выиграл Кубок России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров