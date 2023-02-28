Конференция ISU не будет обсуждать допуск российских фигуристов до международных турниров

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что повестка конференции Международного союза конькобежцев (ISU) не содержит вопроса о допуске российских фигуристов до международных соревнований.
«Допуск россиян до международных стартов? Повестка конференции сформирована. Такого вопроса там нет», — приводит слова Когана ТАСС.
Конференция ISU состоится в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.
1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.