Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Коньки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 21:35

Призер Игр-2022 конькобежец Алдошкин рассказал, почему не поехал тренироваться в Китай

Серебряный призер Олимпиады-2022 в командной гонке конькобежец Даниил Алдошкин отказался от приглашения тренироваться вместе с командой Китая, так как видит возможности для прогресса, работая в составе сборной России.

«Мне предложение поехать в Китай действительно поступало, я его рассматривал на протяжении нескольких месяцев, — приводит ТАСС слова Алдошкина. — И даже изначально хотел туда уехать, попробовать, это, наверное, незабываемый опыт был бы. Но, возвращаясь к моему возрасту, мне пока рано идти на такие серьезные шаги. И с учетом того, что у меня нет проблем с прогрессом в результатах, я не вижу смысла так сильно менять свою жизнь».

21-летний спортсмен назвал желание поехать в Китай минутной слабостью.

«Сейчас у меня отличная команда, это, я не побоюсь этого слова, одна из самых сильных команд в мире. Меня все в корне устраивает. А то, что хотелось уйти, — это, наверное, минутная слабость была. Но я очень рад, что я не поехал туда», — заключил Алдошкин.

На Олимпийских играх в Пекине на дистанции 1 500 метров Алдошкин показал 14-й результат.

Источник: tass.ru
0
Читайте также
Трюки Медведевой, дуэт Загитовой и Щербаковой: уникальные кадры «Ледникового периода»
Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии. И она далеко не первая
Зеленский объяснил свои слова о «превентивном» ударе по России
Посол Индонезии в ОАЭ сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
США заявили об отсутствии данных о намерении России применить ядерное оружие
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гуляев не ждет скорого возвращения конькобежцев из России на зарубежные старты