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Сегодня, 16:25

«Арис» — БАТЭ: бывшему клубу Кокорина будет непросто сломить белорусов

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Арис» — БАТЭ 26 июля 2023 года
Евгений Коростелев
БАТЭ.
Фото Getty Images
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26 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов кипрский «Арис» сыграет с белорусским БАТЭ. Игра пройдет на арене «Альфамега» в Лимасоле, начало — в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен израильтянин Игал Фрид.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
26 июл, 20:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
БАТЭ

БАТЭ — неожиданно серьезный аутсайдер игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу белорусской команды выставлен коэффициент 5.38 (14%), вероятность этого исхода — примерно 26%. Ничья идет за 3.83 (26%), успех «Ариса» — за 1.67 (60%).

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На вариант «победа БАТЭ или ничья» выставлена котировка — 2.27. Также можете подстраховать гостей с форой (+1) за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70.

При этом эксперты особо не верят в нападение белорусского клуба и предложили на гол гостей коэффициент 1.75.

Обмен результативными атаками оценен в 2.15, противоположный исход — в 1.69.

Проход БАТЭ в следующий раунд предложен за 2.75, «Ариса» — за 1.45.

Николай Комличенко. «Ростов» — «Рубин»: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Арис» — БАТЭ

Да, кипрский клуб неплохо играет на своем поле — выиграл восемь из десяти матчей, но большая часть этих побед была достигнута давно. Сейчас «Арис» только набирает обороты, сыграв один официальный матч (забрал в битве с «Омонией» Суперкубок Кипра).

В прошлом сезоне клуб из Лимасола смотрелся бодро в том числе благодаря Александру Кокорину, который был признан лучшим игроком лиги, оформив 13 голов. Теперь он уехал в «Фиорентину», а без него «Арис» уже будет слегка другим — не таким мобильным и мощным, так что у БАТЭ точно будут шансы зацепиться в этом противостоянии.

Рекомендуемая ставка: победа БАТЭ с форой (+1) гол за 1.73.

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