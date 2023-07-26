26 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов кипрский «Арис» сыграет с белорусским БАТЭ. Игра пройдет на арене «Альфамега» в Лимасоле, начало — в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен израильтянин Игал Фрид.

БАТЭ — неожиданно серьезный аутсайдер игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу белорусской команды выставлен коэффициент 5.38 (14%), вероятность этого исхода — примерно 26%. Ничья идет за 3.83 (26%), успех «Ариса» — за 1.67 (60%).

Верите в триумф борисовского клуба? Ставка в 1000 рублей в случае положительного результата принесет 5380 рублей.

На вариант «победа БАТЭ или ничья» выставлена котировка — 2.27. Также можете подстраховать гостей с форой (+1) за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.70.

При этом эксперты особо не верят в нападение белорусского клуба и предложили на гол гостей коэффициент 1.75.

Обмен результативными атаками оценен в 2.15, противоположный исход — в 1.69.

Проход БАТЭ в следующий раунд предложен за 2.75, «Ариса» — за 1.45.

Прогноз и ставка на матч «Арис» — БАТЭ

Да, кипрский клуб неплохо играет на своем поле — выиграл восемь из десяти матчей, но большая часть этих побед была достигнута давно. Сейчас «Арис» только набирает обороты, сыграв один официальный матч (забрал в битве с «Омонией» Суперкубок Кипра).

В прошлом сезоне клуб из Лимасола смотрелся бодро в том числе благодаря Александру Кокорину, который был признан лучшим игроком лиги, оформив 13 голов. Теперь он уехал в «Фиорентину», а без него «Арис» уже будет слегка другим — не таким мобильным и мощным, так что у БАТЭ точно будут шансы зацепиться в этом противостоянии.

Рекомендуемая ставка: победа БАТЭ с форой (+1) гол за 1.73.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей