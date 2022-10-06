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«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прогноз на матч Лиги Европы 6 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Буде-Глимт» 6 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа («Арсенал»).
Фото Global Look Press

6 октября один из немногих россиян, участвующий в еврокубках, Никита Хайкин сыграет против топ-клуба — лондонского «Арсенала». Его «Буде-Глимт» отправится в Лондон на стадион «Эмирейтс». Начало встречи в 22.00 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 21.45 мск.

Лига Европы. Группа A
06 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Буде-Глимт

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.23, что составляет около 80% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 11.0 (9%), ничья идет за 8.20 (11%).

Верите в аутсайдера? Ставка в 1000 рублей на победу «Буде-Глимт» при благополучном исходе принесет 11 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на огромное преимущество «канониров»:

• разгром 4:0 идет за 7.30;

• победа 2:0 — за 7.40;

• 3:0 — за 8.00.

Команды должны были сыграть в прошлый игровой мидуик, но из-за смерти королевы Англии случился перенос. Благодаря этому «Буде-Глимт» с четырьмя очками оказался лидером группы А, «Арсенал» с тремя — второй.

Соперники играют не слишком результативно: норвежцы за два матча оформили три забитых мяча, лондонцы — два. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу доступен за 1.38, ТМ 2.5 — за 3.00.

Также команды пропускали в каждом матче по одному мячу. Хайкина пробили «Цюрих» и «ПСВ», Мэтта Тернера из «Арсенала» — только швейцарцы. Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся и хозяева, и гости, можно с коэффициентом 1.81, обратный рынок оценен в 2.00.

Никита Хайкин, &laquo;Буде-Глимт&raquo;. «Арсенал» — «Буде-Глимт»: Хайкину не видать «сухаря»

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Буде-Глимт» 6 октября 2022 года

«Канониры» отлично начали сезон: лидируют в АПЛ и выглядят реальным претендентом на титул. «Арсенал» много забивает (в среднем два мяча за игру), но и часто пропускает — в этом сезоне команда провела лишь три сухих матча. «Буде» тоже отличается практически в каждой игре: последний матч без гола норвежцы провели 19 июля. Причем команда стабильно забивает и в еврокубках, где высокий уровень сопротивления. К тому же Микель Артета раньше достаточно сильно ротировал состав в Лиге Европы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
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