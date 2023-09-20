«МЮ» предстанет в том же виде, что против «Брайтона». Прогноз Нагучева на главный матч тура в ЛЧ

Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев дал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» 20 сентября в 22.00 по московскому времени примет «Манчестер Юнайтед».
У чемпиона Германии не было поражений в 34 предыдущих матчах на групповых этапах ЛЧ (31 победа и три ничьи), а дома «Бавария» ни разу не проигрывала «Манчестер Юнайтед». На старте сезона команда Томаса Тухеля набрала прекрасный ход и выиграла три из четырех игр у «Вердера» (4:0), «Аугсбурга» (3:1) и «Гладбаха» (2:1), потеряв очки только в прошлом туре с «Байером» (2:2).
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Харри Кейн забил четыре мяча в этих играх, а теперь может отличиться и в Лиге чемпионов. Против «Красных дьяволов» капитан сборной Англии набрал пять (3+2) результативных баллов в шести последних играх. Травмированный вратарь Мануэль Нойер, защитники Тарек Бухманн, Рафаэль Геррейру и Габриэль Марушич, а также форвард Кингсли Коман не сыграют с «МЮ».
«Юнайтед» проиграл в трех из пяти последних туров АПЛ «Тоттенхэму» (0:2), «Арсеналу» (1:3) и «Брайтону» (1:3), а одолел только «Вулверхэмптон» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:2). Андре Онана пропустил хотя бы один гол в четырех последних матчах и вряд ли прервет эту серию против одного из фаворитов Лиги чемпионов.
В главном еврокубке «Красные дьяволы» не смогли сыграть на ноль в 11 из 12 последних матчей. В лазарете находятся вратарь Том Хитон, защитники Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Люк Шоу, хавбеки Софьян Амрабат, Коби Майну, Мейсон Маунт и форвард Амад Диалло. Антони и Джейдон Санчо не примут участие в игре по нефутбольным причинам.
Мюнхенцы не проигрывали «МЮ» на групповых этапах ЛЧ (1:0, 2:1, 1:1, 0:0) и только раз уступили в плей-офф в XXI веке (2:1, 2:3, 1:1, 3:1).
«Этот матч сейчас очень легко прогнозировать. Первые таймы у мюнхенцев заходят. «Манчестер Юнайтед» не в порядке вообще! Это почти наверняка означает, что в гостевом матче Лиги чемпионов «Красные дьяволы», скорее всего, предстанут в таком же виде, что были в игре дома против «Брайтона». «Бавария» же перед своими зрителями постарается сделать все для победы. У меня есть два варианта для ставки на первый тайм: победа «Баварии» или даже победа с форой (-1.5) для тех, кто хочет рискнуть», — сообщил Нагучев.
Победу «Баварии» в первом тайме в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за 1.77, а успех с форой (-1.5) мяча — за 3.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -