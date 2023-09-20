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Сегодня, 10:15

«МЮ» предстанет в том же виде, что против «Брайтона». Прогноз Нагучева на главный матч тура в ЛЧ

Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press
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Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев дал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» 20 сентября в 22.00 по московскому времени примет «Манчестер Юнайтед».

Лига чемпионов. Группа A
20 сент, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Манчестер Юнайтед

В какой форме «Бавария»

У чемпиона Германии не было поражений в 34 предыдущих матчах на групповых этапах ЛЧ (31 победа и три ничьи), а дома «Бавария» ни разу не проигрывала «Манчестер Юнайтед». На старте сезона команда Томаса Тухеля набрала прекрасный ход и выиграла три из четырех игр у «Вердера» (4:0), «Аугсбурга» (3:1) и «Гладбаха» (2:1), потеряв очки только в прошлом туре с «Байером» (2:2).

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Харри Кейн забил четыре мяча в этих играх, а теперь может отличиться и в Лиге чемпионов. Против «Красных дьяволов» капитан сборной Англии набрал пять (3+2) результативных баллов в шести последних играх. Травмированный вратарь Мануэль Нойер, защитники Тарек Бухманн, Рафаэль Геррейру и Габриэль Марушич, а также форвард Кингсли Коман не сыграют с «МЮ».

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В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» проиграл в трех из пяти последних туров АПЛ «Тоттенхэму» (0:2), «Арсеналу» (1:3) и «Брайтону» (1:3), а одолел только «Вулверхэмптон» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:2). Андре Онана пропустил хотя бы один гол в четырех последних матчах и вряд ли прервет эту серию против одного из фаворитов Лиги чемпионов.

В главном еврокубке «Красные дьяволы» не смогли сыграть на ноль в 11 из 12 последних матчей. В лазарете находятся вратарь Том Хитон, защитники Рафаэль Варан, Тирелл Маласия, Люк Шоу, хавбеки Софьян Амрабат, Коби Майну, Мейсон Маунт и форвард Амад Диалло. Антони и Джейдон Санчо не примут участие в игре по нефутбольным причинам.

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Мюнхенцы не проигрывали «МЮ» на групповых этапах ЛЧ (1:0, 2:1, 1:1, 0:0) и только раз уступили в плей-офф в XXI веке (2:1, 2:3, 1:1, 3:1).

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Прогноз Романа Нагучева на матч «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 20 сентября

«Этот матч сейчас очень легко прогнозировать. Первые таймы у мюнхенцев заходят. «Манчестер Юнайтед» не в порядке вообще! Это почти наверняка означает, что в гостевом матче Лиги чемпионов «Красные дьяволы», скорее всего, предстанут в таком же виде, что были в игре дома против «Брайтона». «Бавария» же перед своими зрителями постарается сделать все для победы. У меня есть два варианта для ставки на первый тайм: победа «Баварии» или даже победа с форой (-1.5) для тех, кто хочет рискнуть», — сообщил Нагучев.

Победу «Баварии» в первом тайме в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за 1.77, а успех с форой (-1.5) мяча — за 3.60.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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