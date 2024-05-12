12 мая «Бохум» и «Байер» закроют программу 33-го тура чемпионата Германии. Поединок пройдет на «Воновия Рурштадион». Стартовый свисток арбитра Беньямина Бранда прозвучит в 20.30 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 20.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы леверкузенцев: этот исход оценили коэффициентом 1.71, вероятность — примерно 54%. Ничья доступна за 4.40 (23%), триумф «Бохума» — за те же 4.40 (23%).

В этом сезоне на «Воновия Рурштадион» теряли очки «Бавария» (3:2), «Штутгарт» (1:0) и дортмундская «Боруссия» (1:1). Если верите в еще одну сенсацию, хватайте непоражение хозяев за 2.20.

На тотал больше трех голов предложили котировку 1.74, на ТМ 3 — за 2.06.

Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга: «обе забьют» дали за 1.48, обратный рынок — за 2.54.

В первом круге «фармацевты» выиграли всухую (4:0). Еще один поединок без пропущенных мячей в их исполнении идет за 3.02.

Успех парней Хаби Алонсо с форой (-1) выставили за 2.10. Фору (+1) на «несгибаемых» можно взять за 1.70.

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