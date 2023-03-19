19 марта ЦСКА и «Локомотив» проведут второй матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME. Эфир стартует в 16.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.04, что составляет примерно 48% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (25%).

Думаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3650 рублей.

В регулярном чемпионате соперники встречались друг с другом шесть раз — каждый добыл по три победы. Причем в основное время москвичи сломили ярославцев лишь однажды. Поставить на то, что «Локо» и в предстоящей встрече как минимум не уступит за три периода, можно за 1.75.

Вы можете выбрать победу любой из команд с учетом овертайма: триумф хозяев доступен за 1.58, гостей — за 2.37. «Локомотив» на прошлой стадии плей-офф оформил две победы в дополнительное время, ЦСКА — ни одной.

Также сразу доступны рынки на проход коллективов в следующий раунд. Выход ЦСКА в финал Западной конференции можно взять за 1.30, «Локомотива» — за 3.50. В прошлом сезоне клубы встречались на первой стадии плей-офф: армейцы уверенно выиграли 4:0.

В первой игре серии соперники подарили лишь две заброшенные шайбы — москвичи выиграли 2:0. Аналитики не ждут большого количества голов и от предстоящего матча: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.31, ТМ 4.5 — в 1.61.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.65, обратный рынок идет за 1.28. Из шести игр регулярки между ЦСКА и «Локо» три не решились в основное время.