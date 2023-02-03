3 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся ЦСКА и «Салават Юлаев». Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами матча: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Успех уфимцев предложен с котировкой 4.00 (24%), даже ничья идет за меньшие 3.80 (25%).

Думаете, что команды не определят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3800 рублей.

Поставить на победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.46, этот рынок на «Салават» доступен за 2.80.

Команды еще не встречались в этом сезоне, но в прошлом уфимцы однажды обыграли армейцев на их льду (3:2). Поставить на то, что в предстоящей игре коллектив Виктора Козлова как минимум не уступит в основное время, можно за 1.84.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.54;

• Ф1(0) можно взять за 1.41, Ф2(0) — за 4.00.

Аналитики не уверены, что команды покажут яркий матч: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.86.

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 3 февраля 2023 года

Обе команды находятся не в лучшем состоянии: москвичи одержали лишь две победы в последних шести играх регулярки, уфимцы — три в восьми (лишь раз — в основное время). Но в среднем по сезону армейцы выступают удачнее: идут лишь в двух очках от второго места Западной конференции («Салават» — шестой на «Востоке») и остаются вторыми по результативности в КХЛ после СКА. В среднем за игру команда Сергея Федорова забрасывает 3.02 шайбы, а в прошлом матче с «Куньлунем» наколотила семь.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.84.