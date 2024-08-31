31 августа российский теннисист Даниил Медведев постарается следом за Андреем Рублевым пробиться в четвертый раунд US Open. В третьем круге его соперником станет итальянец Флавио Коболли. Игра начнется не ранее 3.30 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Прежде теннисисты друг с другом на корте не встречались.

Аналитики букмекерской компании FONBET ожидают от Медведева уверенной победы. На его проход во вторую неделю «Шлема» предложено поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого результата — примерно 88%. Сенсационный триумф Коболли котируется за 6.30 (12%).

Если соперники совместно разыграют 34 и более гейма, сыграет пари за 1.87. Если этого не случится, пройдет ставка за 1.93.

Выигрыш Медведева с форой (-7.5) гейма идет за 2.04. На то, что Коболли не уступит с такой разницей, коэффициент — 1.78.

3:0 в пользу Даниила — наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов. Он оценен в 2.05.

Будет ли хотя бы один тай-брейк в этом матче? Да — 2.15, нет — 1.62.

Победа обоих игроков минимум одной партии и итоговый успех Медведева предложено взять за 2.25.

Прогноз и ставка на матч Флавио Коболли — Даниил Медведев

Коболли показывал неплохие результаты в августе: вышел в финал Вашингтона, а в Цинциннати обыграл Пола и пободался с Хуркачем. Однако это не тот соперник, которому может проиграть Медведев. Даниил постепенно набирает форму и вспоминает, как здорово может играть на кортах Нью-Йорка. Итальянец же всего во второй раз добрался до третьего круга на US Open — за все время он одержал здесь четыре победы. Следующая станция для него конечная.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 34.5 за 1.87.

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