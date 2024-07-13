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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Канада — Уругвай: Бьельса воспользуется опытом Аргентины

Прогноз на матч за третье место Кубка Америки Канада — Уругвай 14 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Дарвин Нуньес (сборная Уругвая).
Фото Getty Images
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14 июля пройдет утешительный финал Кубка Америки — Канада и Уругвай разыграют третье место. Матч состоится на стадионе «Банк оф Америка» и начнется в 03.00 по московскому времени. Главный арбитр — Алексис Эррера из Венесуэлы. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Кубок Америки. Матч за 3-е место
14 июл, 03:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Канада
Уругвай

Букмекеры считают «чарруа» огромными фаворитами: поставить на успех Уругвая в основное время можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 64% вероятности. Выигрыш североамериканцев доступен с котировкой 6.20 (16%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 4.80 (20%).

Победа уругвайцев с учетом овертайма и серии пенальти предложена за 1.31. Этот рынок на Канаду дан за 3.70.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают явный перевес коллектива Марсело Бьельсы:

• 2:0 — за 6.60;

• 1:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола дан за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.

Рынок «обе забьют» предложен с котировкой 1.85, альтернативный вариант можно взять за 2.00.

Исмаэль Коне. Канада огорчила Дрейка в полуфинале с Аргентиной, но еще может уехать с Копы с медалями. Уругвай намерен этому помешать

Прогноз и ставка на матч Канада — Уругвай

Матчи за третье место обычно превосходят финалы и завершающие стадии плей-офф по результативности — в семи из предыдущих 10 таких игр на Кубке Америки было забито минимум три мяча. Уругвай же вполне может отличиться несколько раз — на турнире заколачивал в среднем 1,8 гола за встречу. Канада же без шансов проиграла оба поединка против топ-сборной — дважды по 0:2 слила Аргентине. «Чарруа» для североамериканцев — оппонент схожего уровня: до полуфинала она победила во всех матчах и даже прошла мощную Бразилию в четвертьфинале.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.40.

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