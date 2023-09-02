2 сентября в седьмом туре РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Сухой.

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 41% вероятности результата. Ничья идет за 3.77 (26%), успех красно-белых — за 2.93 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 3770 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Спартак» был сильнее в трех очных играх подряд. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 1.63.

Команды забивали друг другу больше двух мячей в семи поединках. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

«Спартак» отличился и пропустил в семи встречах подряд. Вариант «обе забьют» идет за 1.63, обратный рынок — за 2.27.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

В прошлом туре оба клуба прервали результативные серии в РПЛ — и не пропустили. Для «быков» это в порядке вещей: у «Краснодара» уже четыре «сухаря» в этом сезоне. Но для «Спартака» это нетипично. В большинстве игр на старте нынешнего розыгрыша красно-белые готовы заколачивать много любому сопернику. Но с защитой у Абаскаля все еще проблемы.

Кроме того, в очных поединках «Краснодар» и «Спартак» регулярно забивают горстями: только за последние два года были результаты 4:1, 4:3 и 6:1. При этом крайне редко с голами поле покидает лишь одна команда — логично, обе забьют и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.63.

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