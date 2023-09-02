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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 2 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Краснодар» — «Спартак».
Фото Global Look Press
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2 сентября в седьмом туре РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Сухой.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 41% вероятности результата. Ничья идет за 3.77 (26%), успех красно-белых — за 2.93 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 3770 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Спартак» был сильнее в трех очных играх подряд. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 1.63.

Команды забивали друг другу больше двух мячей в семи поединках. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

«Спартак» отличился и пропустил в семи встречах подряд. Вариант «обе забьют» идет за 1.63, обратный рынок — за 2.27.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.

Кайл Уокер (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 2 сентября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

В прошлом туре оба клуба прервали результативные серии в РПЛ — и не пропустили. Для «быков» это в порядке вещей: у «Краснодара» уже четыре «сухаря» в этом сезоне. Но для «Спартака» это нетипично. В большинстве игр на старте нынешнего розыгрыша красно-белые готовы заколачивать много любому сопернику. Но с защитой у Абаскаля все еще проблемы.

Кроме того, в очных поединках «Краснодар» и «Спартак» регулярно забивают горстями: только за последние два года были результаты 4:1, 4:3 и 6:1. При этом крайне редко с голами поле покидает лишь одна команда — логично, обе забьют и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.63.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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