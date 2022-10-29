29 октября в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сразится с ЦСКА. Московское дерби пройдет в Черкизове на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.30 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Артем Любимов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» и ничья идут за близкие котировки 3.80 (26%) и 3.90 (24%) соответственно.

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

«Локомотив» довольно успешно противостоит ЦСКА — выиграл семь из десяти последних матчей. Вариант 1Х доступен за 1.88.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Красно-зеленые в этом сезоне скромничают в атаке — забили всего 17 мячей (1.21 в среднем за игру). Армейцы оформляют ровно два гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 2.80, ИТБ2 (1.5) — за 1.87.

Эксперты считают, что соперникам по силам обменяться голами: исход «обе забьют» предложен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: