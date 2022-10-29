Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 29 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Антон Заболотный.
Фото Официальный сайт ЦСКА
Telegram Новости

29 октября в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сразится с ЦСКА. Московское дерби пройдет в Черкизове на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.30 мск. Обслужит встречу арбитр из Санкт-Петербурга Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» и ничья идут за близкие котировки 3.80 (26%) и 3.90 (24%) соответственно.

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

«Локомотив» довольно успешно противостоит ЦСКА — выиграл семь из десяти последних матчей. Вариант 1Х доступен за 1.88.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Красно-зеленые в этом сезоне скромничают в атаке — забили всего 17 мячей (1.21 в среднем за игру). Армейцы оформляют ровно два гола за 90 минут. ИТБ1 (1.5) идет за 2.80, ИТБ2 (1.5) — за 1.87.

Клаудиньо. «Краснодар» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Жога Бониту

Эксперты считают, что соперникам по силам обменяться голами: исход «обе забьют» предложен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • победа ЦСКА 2:1 — за 8.10;

  • 1:0 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
Кузьменко и Михеев набрали по два очка в матче против «Питтсбурга»
Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Валенсия» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 29 октября 2022 года онлайн в прямом эфире