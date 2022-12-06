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Португалия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата мира 6 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Рубен Диаш и Пепе.
Фото Global Look Press
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6 декабря на чемпионате мира в Катаре состоятся заключительные матчи 1/8 финала. В одном из них сборная Португалии сыграет со Швейцарией. Встреча состоится на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Португалию. Взять ее победу в основное время можно с коэффициентом 1.87, вероятность исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Швейцарии — за 4.90 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат по истечении 90 минут можно выиграть 3500 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 2500 рублей.

Вариант «Швейцария не проиграет» идет за 2.04. Команды летом играли в Лиге наций, и тогда «Красным крестоносцам» удалось добиться одной победы.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.77.

Забьет ли Криштиану Роналду? На его гол можно поставить за 2.19, на дубль — за 7.47.

Португалия на групповом этапе дважды заработала пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече доступен за 2.65.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу КриРо и компании за 5.90.

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