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Сегодня, 17:15

«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего кубка РПЛ 2 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» 2 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
«Спартак».
Фото Global Look Press
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2 февраля в Абу-Даби состоится дебютный матч Зимнего кубка РПЛ, в котором «Ростов» сыграет со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени, а в прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.25 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
02 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Ростов
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.95, это примерно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.80 (23%), успех «Ростова» доступен за чуть меньшие 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на москвичей и их триумфе выплата составит 1950 рублей, а чистая прибыль — 950 рублей.

Если вы считаете, что южане в четвертый раз подряд не уступят «Спартаку», возьмите вариант 1Х за 1.85.

Эксперты верят в высокую результативность матча: тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Ростовчане и москвичи обменялись голами в четырех последних очных поединках. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.17.

На пенальти в игре предложено поставить за 2.95, на отсутствие 11-метрового — за 1.37.

Александр Соболев — самый вероятный автор гола в составах обеих команд — 2.55. У «Ростова» наилучшие шансы отличиться у Дмитрия Полоза и Николая Комличенко — 3.20.

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Кто подаст больше угловых? «Спартак» — 1.76, «Ростов» — 2.60. Равенство по корнерам оценено в 6.80.

Тотал больше и тотал меньше 9.5 углового предложены за одинаковые 1.85.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.00.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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