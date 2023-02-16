16 февраля в 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» сыграет с «Ромой». Встреча состоится в Австрии на «Ред Булл Арене» и начнется в 20.45 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.30 мск. Рассудит футболистов арбитр из Швеции Гленн Нюберг.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Рому». На победу команды Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 2.50, что составляет приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (28%), успех «Зальцбурга» — за 3.10 (32%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 2500 рублей, а чистая прибыль — 1500 рублей.

Вариант «Зальцбург» не проиграет» идет за 1.57.

Эксперты предполагают, что матч получится не слишком результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.37, ТМ 2.5 — в 1.63.

Чемпионы Австрии пропустили всего девять мячей в 17 играх сезона бундеслиги. На то, что они не позволят «Роме» забить, котировка — 3.20.

На обмен голами выставлен коэффициент 2.04, на условие «обе забьют — нет» — 1.78.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.90.

Еще до старта первого матча можно поставить на проход той или иной команды в 1/8 финала: на «РБ» котировка — 2.90, на «Рому» — 1.45.