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Сегодня, 19:15

ЦСКА теряет игроков, а трансферов все нет. Матч с «Ахматом» может получиться тяжелее, чем с «Уралом»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 30 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Игроки ЦСКА празднуют гол в ворота «Оренбурга».
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
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В первом туре армейцы уступили в Екатеринбурге.

30 июля ЦСКА во втором туре РПЛ сразится на выезде с «Ахматом». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат Арене», начало намечено на 20.00 по московскому времени. Обслужит встречу арбитр Владислав Безбородов. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 30 июля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев выставлен коэффициент 2.35, вероятность исхода — примерно 42%. Успех «Ахмата» котируется за 2.95 (33%), ничья — за 3.50 (25%).

Красно-синие победили в Грозном в шести из семи последних матчей. Получится ли у хозяев притормозить соперника? Вариант 1Х идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, таким же коэффициентом оценен ТМ 2.5.

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Условие «обе забьют» можно взять за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15. Кстати, соперники обменялись голами только в одном из восьми предыдущих матчей на территории «Ахмата».

Два и более результативных удара от игроков ЦСКА доступны за крупные 2.20. Если же предполагаете, что грозненцы не позволят пробить себя больше одного раза, оформите ставку на ИТМ2 (1.5) за 1.67.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.

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«Ахмат» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 2-го тура РПЛ 30 июля 2023 года

Московский ЦСКА традиционно уверенно гостит в Грозном — одержал шесть побед в семи последних матчах. Правда, сейчас армейцы находятся в стадии перезагрузки. Летом команда потеряла Медину, видимо, на поле в красно-синей футболке больше не выйдет Карраскаль — ему усиленно подыскивают новый клуб. На этой неделе был прооперирован Дивеев, только к третьему туру восстановится Роша. Было бы неплохо усилиться, но к игре с «Ахматом» подписаний, похоже, не будет. Максимум могут объявить о переходе вингера «Пахтакора» и сборной Узбекистана, 19-летнего Аббосбека Файзеллаева — переговоры, по словам официальных лиц, находятся на финальной стадии.

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В этой суматохе ЦСКА провел два абсолютно разных матча: в РПЛ проиграл «Уралу» (1:2), а в Кубке страны разгромил «Оренбург» (6:0). Причем во второй встрече армейцам воздалось за грубые ошибки в Екатеринбурге — тогда по мячу привезли Акинфеев и Мухин. На «Газовике» же москвичи уже на 14-й минуте получили численное преимущество, которое уверенно реализовали.

«Ахмат» пока не знает положительных эмоций в этом сезоне — грозненцы проиграли оба матча. Причем поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:2) более чем простительно. А вот неудача в матче с «Крыльями Советов» (1:2) вызывает вопросы. Игра прошла в Грозном, но далеко не под диктовку хозяев — размочить счет им удалось только на 95-й минуте с пенальти.

В матче с ЦСКА грозненцы не смогут рассчитывать на основных игроков второй половины прошлого сезона — защитника Милоша Сатора и полузащитника Лечи Садулаева. Без них возможности команды выглядят слегка ограниченными: например, во встрече с «Зенитом» в запасе у «Ахмата» было всего шесть полевых футболистов, а с «Крыльями» — вовсе четыре.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — ЦСКА

В Оренбурге Федотову удалось виртуозно разместить на поле молодежь, и это принесло результат — три из шести голов в ворота соперника отправили Арбузов, Ермаков и Кисляк. Кто-то из них наверняка заткнет образовавшиеся нехваткой игроков дыры и в предстоящем матче. Только вот «Ахмат» в любом случае опаснее команды Ярошика, тем более дома.

Прежде ЦСКА выступал в Грозном очень здорово, но сейчас есть сомнения, что выезд получится простым. Конечно, армейцы остаются фаворитами, но они вполне могут не дожать противника, который будет окапываться у своей штрафной и стараться зацепить первые очки в сезоне, делая ставку на контратаки. В такой ситуации лучше подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: «ЦСКА не проиграет» и ТБ 1.5 за 1.80.

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