Красные не проигрывают в Лондоне уже три сезона кряду.

13 августа «Челси» примет «Ливерпуль» в первом туре чемпионата Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Арбитр Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» 13 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.42, что составляет примерно 38% вероятности результата. Выигрыш лондонцев оценен котировкой 2.85 (35%). «Мирный» исход предложили за 3.70 (27%).

Считаете, что «Челси» не начнет сезон с домашнего поражения? Опция 1Х доступна за 1.60.

Виктория синих с форой (0) идет за 2.11. Если верите в «Ливерпуль», но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.78.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.68, обратный вариант — за 2.28.

Четыре последних очных поединка лондонцев и ливерпульцев во всех соревнованиях завершились нулевыми ничьими. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.56, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.44.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.78.

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«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 13 августа 2023 года

Синие пережили самый мрачный сезон в XXI веке и готовы открыть новую главу собственной истории вместе с новым тренером — Маурисио Почеттино. После масштабных закупок в зимнее дозаявочное окно в раздевалке лондонцев не хватало места — некоторым игрокам приходилось переодеваться прямо в коридоре. Неудивительно, что летом клуб устроил распродажу — «Челси» покинули Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Калиду Кулибали, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Эдуар Менди, Нголо Канте, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг. Трое последних ушли свободными агентами, остальные же принесли в казну около 254 млн евро.

От трансферов на вход Тодд Боэли все же не удержался. Атаку синих усилили Кристофер Нкунку из «Лейпцига» (60 млн евро) и Николас Джексон из «Вильярреала» (37 млн евро). В опорную зону приобрели Лесли Угочукву («Ренн», 27 млн евро), а в центр защиты — Акселя Дисаси («Монако», 45 млн евро). Плюс для конкуренции с Кепой Аррисабалагой выписали вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса (23 млн евро). И это не считая покупки форварда «Сантоса» Дейвида Вашингтона (15 млн евро), которого сразу же отдали в аренду «Страсбуру».

«Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов впервые за семь лет и тоже находится на пороге перестройки. Мерсисайдцы еще ни разу не пролетали мимо главного евротурнира после полноценного совместного сезона с Юргеном Клоппом, поэтому выводы последовали. Во-первых, клуб обзавелся новым спортивным директором — на эту должность пригласили Йорга Шмадтке из «Вольфсбурга». Во-вторых, команду покинули сразу несколько важных игроков недавнего прошлого: свободными агентами с «Энфилдом» попрощались Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Экс-капитан красных Джордан Хендерсон за 14 млн евро перешел в «Аль-Ахли», а Фабиньо — в «Аль-Иттихад» за 46.7 млн евро.

Олицетворять новую полузащиту будут Алексис Макаллистер и Доминик Собослаи — аргентинец из «Брайтона» обошелся скаузерам в 42 млн евро, за венгра из «Лейпцига» заплатили 70 млн евро. А накануне поездки на «Стэмфорд Бридж» Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился о трансфере Мойсеса Кайседо. Конкуренцию за эквадорца красные выиграли как раз у «Челси»: лондонцы сделали как минимум четыре запроса по покупке футболиста, но «Брайтон» отклонил каждый. Все решило сумасшедшее предложение мерсисайдцев: по данным The Athletic, красные выложат за Мойсеса более 127 млн евро. Трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ.

Правда, сам Кайседо не рад переезду на «Энфилд»: еще в мае он согласовал условия контракта с «Челси» и не хочет нарушать данное лондонцам слово. По информации Фабрицио Романо, эквадорец уже сообщил об этом «Ливерпулю». Похоже, сага только набирает обороты.

К очному поединку оба клуба подошли с потерями: синим не помогут травмированные Кристофер Нкунку, Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Армандо Бройя и Нони Мадуэке. «Ливерпуль» на старте сезона вынужден обходиться без Стефана Байчетича и Тиаго Алькантары.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Ливерпуль»

Четыре последних столкновения лондонцев и мерсисайдцев завершились нулевыми ничьими — дважды в АПЛ и по разу в финалах Кубка Англии и Кубка лиги. Но, судя по предсезонке в исполнении «Ливерпуля», на пятое подряд свидание без голов рассчитывать не стоит. В каждом из пяти матчей этого лета парни Клоппа оформили как минимум три мяча. Среди их жертв — «Карлсруэ» (4:2), «Лестер» (4:0) и «Дармштадт» (3:1). Красные не вышли победителями лишь в перестрелках с «Баварией» (3:4) и «Гройтер Фюрт» (4:4). «Челси» же не пропустил только в двух поединках из пяти. Размявшись в товарняках, атака ливерпульцев уже готова наброситься на недостаточно сыгранную оборону синих.

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» забьет больше 1.5 гола" за 2.03.

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