«Локомотив» весной восхитителен в РПЛ. Дзюба, Глушенков и Пиняев готовы потрепать ЦСКА даже на выезде

У атакующего трио «железнодорожников» 10+6 в шести играх во второй половине сезона.

23 апреля в столице состоится московское дерби — ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет с «Локомотивом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 19.15 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 23 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу армейцев выставлен коэффициент 1.87, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.83 (26%), успех «Локомотива» — за еще большие 4.18 (21%).

«Железнодорожники» проиграли армейцам только два из семи последних матчей. Правда, оба поражения случились в 2022 году. Вариант Х2 оценен в 1.98.

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«Верх» по голам прошел в трех из четырех предыдущих встречах между командами: ТБ 2.5 идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

Считаете, что Дзюба и Чалов помогут соперникам обменяться голами? Вариант «обе забьют» доступен за 1.71, «обе забьют — нет» — за 2.13.

ЦСКА открыл счет в трех последних очных играх с «Локо». На то, что это повторится на этот раз, котировка — 1.64. На то, что первым забьют гости, — 2.55.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 24-го тура РПЛ 23 апреля 2023 года

Армейцы на неделе прервали серию из четырех побед подряд — в Кубке России с трудом добыли ничью в противостоянии с «Уралом» (1:1). За несколько дней до этого команда Владимира Федотова обыграла екатеринбуржцев в гостях в РПЛ (2:1), но домашний матч сложился для них намного тяжелее — Хесус Медина сравнял счет с пенальти на 89-й минуте.

До игры с «Уралом» в весенней части сезона ЦСКА был бесподобен на своем поле — добыл пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 12:0. Благодаря этим успехам красно-синие здорово подтянулись к топ-3 и отстают от «Спартака» всего на один балл, а от «Ростова» — на два. Хотя второе место в отсутствие еврокубков лишь формально принесет удовлетворение, бороться за престижную позицию москвичи будут до последнего.

«Локомотив» очень хорош в чемпионате после возобновления сезона. Клуб из Черкизово ушел на перерыв в зоне вылета, а теперь уже десятый и может рассчитывать на попадание в восьмерку сильнейших. Да, ради достижения результатов красно-зеленым пришлось пожертвовать Кубком России, но уже сейчас понятно — выбор между двумя турнирами был оправдан.

В РПЛ «железнодорожники» выиграли пять из шести матчей, уступив только «Зениту» (1:2). Если же отбросить результат встречи с лидером, то в двух последних играх «Локо» размотал «НН» и «Оренбург» со счетом 4:0 и 4:1 соответственно. Всего в осенней части сезона в чемпионате москвичи забили 16 мячей в шести играх (в среднем — 2.66 за 90 минут). Такая высокая результативность стала доступна благодаря блестящим кадровым решениям: пришедшие Дзюба, Пиняев и Глушенков на троих сделали 10+6 — потрясающая производительность.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Локомотив»

«Локомотив» проиграл ЦСКА два последних матча, но если брать результаты на поле армейцев, то здесь наблюдается абсолютная гегемония «железнодорожников» — они победили в четырех встречах подряд. Столько же игр в РПЛ на выезде красно-зеленые забрали в весенней части сезона. Они ни разу не потеряли очки.

В то же время армейцы здорово выступают дома: выиграли восемь из 11 матчей чемпионата и уступили лишь однажды, а разница мячей составляет 28:8. Но нужны учитывать, что Чалов и компания на неделе потратили силы в Кубке, а футболисты «Локо» отдыхали и целенаправленно готовились к дерби. Учитывая, что в составе гостей нет серьезных потерь (разве что неприятным можно назвать отсутствие Карпукаса), Дзюба, Глушенков и Пиняев сумеют наиграть хотя бы на ничью.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.98.