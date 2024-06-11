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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Кроос надеется, что Германия успешно откроет домашний Евро. Но на старте у бундестим дерзкая Шотландия

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Германия — Шотландия 14 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тони Кроос в составе сборной Германии.
Фото Global Look Press
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Последние крупные турниры закончились для немцев кошмаром.

14 июня состоится матч открытия чемпионата Европы по футболу, в котором хозяйка турнира сборная Германии встретится с Шотландией. Игра пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене», начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.00 мск.

Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Шотландия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Германия — Шотландия 14 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают хозяев однозначными фаворитами: победа бундестим предложена с котировкой 1.30, что составляет примерно 76% вероятности. Выигрыш британцев доступен за 11.0 (8%) — это наименее реальный исход встречи. Коэффициент на ничью — 5.90 (16%).

Эксперты сомневаются в том, что шотландцы наберут очки. Вероятность непоражения гостей (Х2) оценена в 3.55.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода противостояния отражают абсолютное превосходство Германии:

• победа 2:0 — за 6.00;

• 1:0 и 3:0 — за 7.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен результативными ударами представлен в линии за 2.20, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.68.

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Германия — Шотландия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 14 июня 2024 года

Хозяева турнира, несмотря на отличную форму в 2024 году (три победы в товарищеских матчах и одна ничья), остаются некоторой загадкой. Есть вопросы к составу бундестим: Юлиан Нагельсманн не взял на турнир Матса Хуммельса, Юлиана Брандта и еще нескольких футболистов, проведших качественный сезон. При этом в команде есть футболисты, для которых предстоящий Евро — первый крупный турнир в карьере. Например, защитники Вальдемар Антон и Максимилиан Миттельштадт, которые только в 2024 году дебютировали за национальную команду.

К счастью, в марте в сборную вернулся 34-летний Тони Кроос: полузащитник завершит карьеру по окончании турнира, но наверняка станет важнейшей частью своей команды. Хавбек «Реала» провел шикарный сезон: выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, а также оформил фантастический камбэк в национальную команду. В двух первых товарищеских матчах после трехлетнего перерыва выполнил по ассисту — против Франции (2:0) и Нидерландов (2:1).

«У меня очень хорошие ощущения. Если мы выиграем первый матч, то может развиться эйфория, которая может далеко нас привести. Мы очень хотим начать на позитивной ноте. В последний раз нам это удавалось в 2016 году. И чемпионат Европы во Франции тогда был последним турниром, где мы хорошо выступили. Мы можем противостоять любому сопернику», — поделился ожиданиями Кроос.

Шотландцы выступят на втором Евро подряд, что для них серьезный успех. В 2021-м «тартановая армия» остановилась на стадии группового этапа, но в этом году их шансы на выход в плей-офф выше: попасть туда можно даже с третьего места в квартете. Британцы отлично выступили в квалификации, где даже обыграли Испанию (2:0) и без проблем вышли со второй строчки. В составе команды Стива Кларка тоже есть несколько звезд: Скотт Мактоминей из «МЮ», Джон Макгин из «Астон Виллы», Эндрю Робертсон из «Ливерпуля» и еще несколько известных имен.

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Германия — Шотландия: статистика личных встреч

Команды встречались 17 раз, явное преимущество на стороне Германии — восемь побед при четырех поражениях. Последний поединок между сборными состоялся еще в 2015-м на квалификационном турнире к Евро-2016 и закончился победой немцев (3:2). Всего успешная серия бундестим в битве с «тартановой армией» насчитывает уже три игры, причем все они прошли в квалификациях к чемпионатам Европы.

Травмы и дисквалификации перед матчем Германия — Шотландия

У немцев нет проблем с составом. А вот у Шотландии под вопросом состояние одного из лидеров: Скотт Мактоминей пропустил две последние товарищеские игры перед Евро. Правда, во второй уже сидел на скамейке запасных. Возможно, полузащитник успеет восстановиться.

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Прогноз и ставка на матч Германия — Шотландия

Германии точно не будет легко: британцы мощно выглядели в квалификационном турнире, где даже обыграли испанцев. И это не секундный всплеск: в 2022-м сборная ярко выступила в Лиге наций и поднялась в высший дивизион.

Предсказать то, как Германия выступит на крупном турнире, очень сложно: на последних двух чемпионатах мира она даже не вышла из группы, а на Евро-2020 остановилась уже на первой стадии плей-офф. В предыдущих 15 матчах во всех турнирах у бундестим целых шесть поражений, причем далеко не всегда от топовых соперников — например, уступили Польше (0:1), Турции (2:3) и Австрии (0:2).

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.97.

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