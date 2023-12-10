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Сегодня, 15:15

«Интер» ждет в гости «Сосьедад», чтобы захватить первое место в группе. Но сдвинуть команду Захаряна будет непросто

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Арсен Захарян.
Фото Getty Images
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В первом туре соперники поделили очки в Сан-Себастьяне.

12 декабря «Реал Сосьедад» приедет в Милан для разборки с «Интером» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча лидеров квартета D состоится на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22:45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Реал Сосьедад

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали миланцев фаворитами: поставить на коллектив Симоне Индзаги можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Триумф бело-голубых доступен за 5.30 (19%), «мирный» исход — за 4.20 (24%).

В нынешнем групповом турнире «Реал Сосьедад» не уступил ни разу. Верите, что парни Имманоля Альгуасиля наберут очки на «Джузеппе Меацца»? Опция Х2 доступна за 2.25.

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Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

В первом круге соперники огорчили друг друга и закончили вничью (1:1). Рынок на обмен голами представлен за 1.82, обратный вариант дали за 2.00.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению специалистов, 1:0 или 2:0 в пользу «Интера». Оба этих результата оценили в 8.00.

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«Интер» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

Баски проводят выдающуюся лигочемпионскую кампанию: досрочно пробились в плей-офф и входят в шестерку команд, которые за пять туров не уступили ни разу. У парней Имманоля Альгуасиля три победы, две ничьих, а еще они пропустили меньше всех на групповом этапе — лишь два мяча. Это позволяет опережать миланцев накануне очной разборки — нерадзурри набрали столько же очков (11), но по дополнительным показателям идут вторыми.

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Друг с другом соперники познакомились в первом туре. Хозяева «Реале Арены» оказались не очень гостеприимны и прошили ворота «Интера» уже на четвертой минуте — Алессандро Бастони зазевался и попал под жесткий прессинг Браиса Мендеса, который и открыл счет. Коллектив Симоне Индзаги отыгрался только за три минуты до финального свистка — Лаутаро Мартинеса забыли на дальней штанге, чем капитан черно-синих и воспользовался. Примечательно, что этот удар аргентинца стал первым и единственным попаданием гостей в створ.

Главная потеря бело-голубых накануне поединка на «Джузеппе Меацца» — Андер Барренечеа. За пять матчей группового этапа вингер отметился голом и ассистом, но в позапрошлом туре ла лиги повредил лодыжку и выбыл до конца года. Травма баска открыла дорогу в старт для Арсена Захаряна. Россиянин провел 90 минут в кубковой встрече с «Андрачем» (1:0), а в эти выходные отметился первым результативным действием за «Сосьедад» — ассистировал Мартину Субименди на 41-й минуте игры с «Вильярреалом» (3:0).

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Реал Сосьедад»

Стоит ожидать, что в битве за итоговое первое место в квартете D лидеры группы проявят осторожность. В нынешнем турнире это присуще обоим соперникам: баски пробили «низ» по голам в четырех поединках из пяти, миланцы — в трех. Плюс бело-голубые приедут на «Джузеппе Меацца» без одного из лидеров атаки — Андера Барренечеа. В трех играх подряд парни Симоне Индзаги отличились как минимум три раза за 90 минут. Но в первом туре «Сосьедад» позволил «Интеру» добить мяч до створа лишь однажды — Имманоль Альгуасиль уже находил инструменты для того, чтобы остановить атаку нерадзурри. И ему вполне по силам сделать это вновь.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

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ФК Реал Сосьедад
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