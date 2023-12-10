«Интер» ждет в гости «Сосьедад», чтобы захватить первое место в группе. Но сдвинуть команду Захаряна будет непросто

В первом туре соперники поделили очки в Сан-Себастьяне.

12 декабря «Реал Сосьедад» приедет в Милан для разборки с «Интером» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча лидеров квартета D состоится на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 22:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Сосьедад» 12 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали миланцев фаворитами: поставить на коллектив Симоне Индзаги можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 57% вероятности. Триумф бело-голубых доступен за 5.30 (19%), «мирный» исход — за 4.20 (24%).

В нынешнем групповом турнире «Реал Сосьедад» не уступил ни разу. Верите, что парни Имманоля Альгуасиля наберут очки на «Джузеппе Меацца»? Опция Х2 доступна за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

В первом круге соперники огорчили друг друга и закончили вничью (1:1). Рынок на обмен голами представлен за 1.82, обратный вариант дали за 2.00.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению специалистов, 1:0 или 2:0 в пользу «Интера». Оба этих результата оценили в 8.00.

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«Интер» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

Баски проводят выдающуюся лигочемпионскую кампанию: досрочно пробились в плей-офф и входят в шестерку команд, которые за пять туров не уступили ни разу. У парней Имманоля Альгуасиля три победы, две ничьих, а еще они пропустили меньше всех на групповом этапе — лишь два мяча. Это позволяет опережать миланцев накануне очной разборки — нерадзурри набрали столько же очков (11), но по дополнительным показателям идут вторыми.

Друг с другом соперники познакомились в первом туре. Хозяева «Реале Арены» оказались не очень гостеприимны и прошили ворота «Интера» уже на четвертой минуте — Алессандро Бастони зазевался и попал под жесткий прессинг Браиса Мендеса, который и открыл счет. Коллектив Симоне Индзаги отыгрался только за три минуты до финального свистка — Лаутаро Мартинеса забыли на дальней штанге, чем капитан черно-синих и воспользовался. Примечательно, что этот удар аргентинца стал первым и единственным попаданием гостей в створ.

Главная потеря бело-голубых накануне поединка на «Джузеппе Меацца» — Андер Барренечеа. За пять матчей группового этапа вингер отметился голом и ассистом, но в позапрошлом туре ла лиги повредил лодыжку и выбыл до конца года. Травма баска открыла дорогу в старт для Арсена Захаряна. Россиянин провел 90 минут в кубковой встрече с «Андрачем» (1:0), а в эти выходные отметился первым результативным действием за «Сосьедад» — ассистировал Мартину Субименди на 41-й минуте игры с «Вильярреалом» (3:0).

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Реал Сосьедад»

Стоит ожидать, что в битве за итоговое первое место в квартете D лидеры группы проявят осторожность. В нынешнем турнире это присуще обоим соперникам: баски пробили «низ» по голам в четырех поединках из пяти, миланцы — в трех. Плюс бело-голубые приедут на «Джузеппе Меацца» без одного из лидеров атаки — Андера Барренечеа. В трех играх подряд парни Симоне Индзаги отличились как минимум три раза за 90 минут. Но в первом туре «Сосьедад» позволил «Интеру» добить мяч до створа лишь однажды — Имманоль Альгуасиль уже находил инструменты для того, чтобы остановить атаку нерадзурри. И ему вполне по силам сделать это вновь.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

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