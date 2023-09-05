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Сегодня, 09:15

«Филины» и «ястребы» впились когтями в первое место таблицы. Кто выйдет в единоличные лидеры после очного матча?

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Финляндия 7 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сборная Казахстана.
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола
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Казахи проиграли финнам все четыре официальные встречи.

7 сентября сборная Казахстана в пятом туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сыграет с Финляндией. Встреча на «Астана Арене» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция для фанатов из России будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
07 сент, 17:00. ()
Казахстан
Финляндия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Финляндия 7 сентября 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает Финляндию фаворитом противостояния. На победу «филинов» можно поставить с коэффициентом 2.13, что составляет 45% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 3.68 (26%), ничья — за 3.29 (29%).

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Казахстан проиграл Финляндии четыре последних матча — два в отборе к ЧМ-2022, два в квалификации Евро-2008. Если вы верите, что «ястребы» прервут черную полосу и как минимум не уступят, возьмите этот вариант за 1.73.

Две прошлые встречи Казахстана не пробили верх по голам. Тотал больше 2.5 мяча на поединок с Финляндией предложен за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.60.

В трех из четырех игр отборочного цикла Финляндия не пропустила. Условие «обе забьют» оценили в 2.05, обратный рынок — за 1.75.

При этом котировка на хотя бы один меткий выстрел в исполнении Казахстана — 1.56.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 5.80.

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Казахстан — Финляндия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 7 сентября 2023 года

В прошлогодней Лиге наций соперниками команды Магомеда Адиева были Белоруссия, Азербайджан и Словакия. «Ястребы» выступили успешно: уступили только один раз — Азербайджану (0:3), в еще четырех встречах победили и заняли первое место.

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В первом туре евроотбора Казахстан дома влетел Словении (1:2). Счет открыли «ястребы», но после перерыва словенцы дожали отбивавшийся Казахстан в концовке. Это поражение — единственное в цикле для парней Адиева: все остальные матчи они выиграли. Казахи сенсационно задавили Данию (3:2), а затем всухую разобрались с Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0).

Казахстан делит первое место в таблице группы H с Финляндией — у обеих сборных по девять очков, но финны опережают по разнице забитых и пропущенных.

В квалификации ЧЕ-2024 команды между собой еще не сталкивались, зато встречались в 2021-м — это был отбор чемпионата мира в Катаре. Тогда скандинавы дважды взяли верх — 1:0 дома и 2:0 в гостях. Суммарно Казахстан и Финляндия пересекались четыре раза — все поединки остались за северянами с общим счетом 7:1.

Финляндия, как и «ястребы», начала цикл с неудачи, уступив Дании (2:3). Но затем «филины» выдали три сухие победы над Северной Ирландией, Словенией и Сан-Марино с общим счетом 9:0.

В прошлом году коллектив Маркку Канервы неровно выступил в Лиге наций: в группе с Боснией, Румынией и Черногорией всего две виктории — обе над черногорцами. Поражений и ничьих тоже по паре штук.

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Прогноз и ставка на матч Казахстан — Финляндия

Соперники хорошо знают слабые и сильные стороны друг друга благодаря прошлому отборочному циклу — на ЧМ-2022. В квалификации Евро-2024 команды конкурируют за путевки в финальную часть турнира, поэтому вряд ли сыграют рискованно, чтобы не потерять позиции. Кроме того, за последние три тура обе сборные показали надежную игру у своих ворот — «ястребы» получили два мяча от Дании, а в остальных встречах у соперников ни одного пропущенного.

Все указывает на закрытый характер матча и небольшое количество результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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