«Филины» и «ястребы» впились когтями в первое место таблицы. Кто выйдет в единоличные лидеры после очного матча?

Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
7 сентября сборная Казахстана в пятом туре отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сыграет с Финляндией. Встреча на «Астана Арене» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция для фанатов из России будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.50 мск.
Букмекерская компания Olimpbet считает Финляндию фаворитом противостояния. На победу «филинов» можно поставить с коэффициентом 2.13, что составляет 45% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 3.68 (26%), ничья — за 3.29 (29%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет выплату в 3290 рублей.
Казахстан проиграл Финляндии четыре последних матча — два в отборе к ЧМ-2022, два в квалификации Евро-2008. Если вы верите, что «ястребы» прервут черную полосу и как минимум не уступят, возьмите этот вариант за 1.73.
Две прошлые встречи Казахстана не пробили верх по голам. Тотал больше 2.5 мяча на поединок с Финляндией предложен за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.60.
В трех из четырех игр отборочного цикла Финляндия не пропустила. Условие «обе забьют» оценили в 2.05, обратный рынок — за 1.75.
При этом котировка на хотя бы один меткий выстрел в исполнении Казахстана — 1.56.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 5.80.
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В прошлогодней Лиге наций соперниками команды Магомеда Адиева были Белоруссия, Азербайджан и Словакия. «Ястребы» выступили успешно: уступили только один раз — Азербайджану (0:3), в еще четырех встречах победили и заняли первое место.
В первом туре евроотбора Казахстан дома влетел Словении (1:2). Счет открыли «ястребы», но после перерыва словенцы дожали отбивавшийся Казахстан в концовке. Это поражение — единственное в цикле для парней Адиева: все остальные матчи они выиграли. Казахи сенсационно задавили Данию (3:2), а затем всухую разобрались с Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0).
Казахстан делит первое место в таблице группы H с Финляндией — у обеих сборных по девять очков, но финны опережают по разнице забитых и пропущенных.
В квалификации ЧЕ-2024 команды между собой еще не сталкивались, зато встречались в 2021-м — это был отбор чемпионата мира в Катаре. Тогда скандинавы дважды взяли верх — 1:0 дома и 2:0 в гостях. Суммарно Казахстан и Финляндия пересекались четыре раза — все поединки остались за северянами с общим счетом 7:1.
Финляндия, как и «ястребы», начала цикл с неудачи, уступив Дании (2:3). Но затем «филины» выдали три сухие победы над Северной Ирландией, Словенией и Сан-Марино с общим счетом 9:0.
В прошлом году коллектив Маркку Канервы неровно выступил в Лиге наций: в группе с Боснией, Румынией и Черногорией всего две виктории — обе над черногорцами. Поражений и ничьих тоже по паре штук.
Соперники хорошо знают слабые и сильные стороны друг друга благодаря прошлому отборочному циклу — на ЧМ-2022. В квалификации Евро-2024 команды конкурируют за путевки в финальную часть турнира, поэтому вряд ли сыграют рискованно, чтобы не потерять позиции. Кроме того, за последние три тура обе сборные показали надежную игру у своих ворот — «ястребы» получили два мяча от Дании, а в остальных встречах у соперников ни одного пропущенного.
Все указывает на закрытый характер матча и небольшое количество результативных ударов.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -