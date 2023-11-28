Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Боруссии» в матче с «Миланом»

28 ноября «Милан» встретится с дортмундской «Боруссией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Соперники встретятся на стадионе «Джузеппе Меацца», начало игры запланировано на 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала, как распределились ставки на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у «Милана» больше шансов на успех. Поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.10, что соответствует 46% вероятности. Сделать ставку на успех «Боруссии» можно за 3.70, а на ничью — за 3.45. Эти котировки соответствуют вероятностям 26% и 28%. Заключить пари на то, что хозяева не проиграют, можно с коэффициентом 1.28. Шанс того, что гости смогут избежать поражения, оценен котировкой 1.75.

Большая часть клиентов БК согласна с оценками аналитиков. 67% от общего объема ставок на исход встречи приходятся на победу миланского коллектива. Еще 28% сделано на триумф «Боруссии», остальные 5% — на ничейный исход.

Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.85, а на ТМ 2.5 — с коэффициентом 1.97. Букмекеры ожидают, что обе команды сумеют забить, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.70. Если отличится только «Милан», сыграет коэффициент 3.80, только «Боруссия» — 6.00.

Самым вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.50. Если же россонери победят с минимальным счетом, сыграет пари за 8.50.

В последних 20 играх «Милан» подает в среднем пять угловых за матч. С коэффициентом 3.20 можно заключить пари на то, что хозяева победят и при этом подадут не менее шести угловых.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов — 1 000 000 рублей на то, что «Боруссия» забьет не менее одного мяча (ИТБ 0.5), по коэффициенту 1.40. Клиент включил этот прогноз в экспресс из четырех событий ЛЧ с общим коэффициентом 4.21.

По итогам прошедших четырех туров «Милан» занимает третье место в группе F. Ранее россонери проиграли «ПСЖ» (0:3), обыграли парижан в ответном матче (2:1), а также поделили очки в матчах с «Боруссией» (0:0) и «Ньюкаслом» (0:0). «Боруссия» разместилась на первом месте. В ее зачете две победы над «Ньюкаслом» (2:0, 1:0), ничья с «Миланом» (0:0), и поражение в матче с «ПСЖ» (0:2).