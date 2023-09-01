Эксперты не верят, что красно-белые снова поставят победы на конвейер.

2 сентября в седьмом туре чемпионата России «Краснодар» сыграет дома со «Спартаком». Игра пройдет на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 2 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» аутсайдером предстоящего матча. На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 2.93, что примерно 34% вероятности исхода. Успех «Краснодара» предложен за 2.33 (43%), ничья — за 3.77 (23%).

Считаете, что москвичи победят или хотя бы сыграют вничью? Вариант Х2 оценен в 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14. Соперники пробили «верх» в семи последних очных играх.

Обмен голами можно взять за приятные 1.63, противоположный результат — за 2.27.

«Спартак» забил «Краснодару» минимум дважды в трех предыдущих матчах, поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.39.

Несмотря на превосходство хозяев, наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 7-го тура РПЛ 2 сентября 2023 года

В середине недели московский «Спартак» серьезно впечатлил болельщиков и шокировал злопыхателей. Матч против «Динамо» в Кубке России был едва ли не определяющим судьбу Гильермо Абаскаля, а обернулся ярким перформансом тренера и его игроков. Красно-белые в лучших традициях начала сезона забили четыре мяча, причем уместили их в стартовые 25 минут (4:1). В этот день реализация у спартаковцев была запредельной: девять ударов, пять в створ и четыре гола. Еще стоит отметить вот какой факт: в определившем ход игры первом тайме хозяева провели 17 атак против 31 у соперника, и 15 из них были засчитаны как опасные.

«Я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой. Эксперименты — не моя методология, мы исповедуем определенную мысль», — заявил после победы Абаскаль. При этом он наврал сам себе — против динамовцев «Спартак» вышел в абсолютно новом составе всего с двумя иностранцами. Один из них — новичок и автор второго гола Бабич.

Такое решение испанца не осталось без внимания, и он снова нырнул в волну хейта.

«Претензия к Абаскалю в том, что он все время шарахается от одного к другому. Меняет состав в каждой игре. Очевидно, что он нервничает. Все это замечают. Он все придумывает какие-то отговорки: то судья не тот, то это не то. Это несолидно. Мне кажется, надо более спокойно определиться уже с основой, а не так, что в каждом матче будет играть новая команда», — слова заместителя председателя Госдумы и болельщика красно-белых Александра Жукова.

«Абаскаль не понимает, что делать, он не знает своих футболистов. В «Спартаке» есть игроки, которые должны играть в стартовом составе, но почему-то они сидят на скамейке. Давайте без фамилий, но странно, что такие ребята сидят на лавке. К испанцу есть много вопросов. Игра с «Краснодаром» будет определяющей, думаю», — заявил Александр Мостовой.

Вероятно, игра с «Краснодаром» не будет определяющей, но как минимум станет безумно интересной. Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России, и тогда красно-белые победили 2:1. Но то был другой турнир, в котором «быки» по-максимуму пока не выкладываются и где уступили уже дважды (правда, в последней встрече все же дожали «Факел», 1:0). В чемпионате же у команды Ивича четыре победы и две ничьи. Как итог — первое место, пусть оно и стало очень шатким.

От былых веселых краснодарцев в этом сезоне почти нет следа — команда делает упор на четкую игру в обороне и резкие уколы в атаке. Поэтому из девяти встреч в июле-августе с участием южан только в трех было забито больше двух мячей, а сами «быки» пропустили всего дважды. Интересно, сумеет ли «Спартак» взломать плотную оборону соперника во втором матче подряд, да еще и набрать очки.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

Хотя игры «Краснодара» получаются «низовыми», есть ощущение, что «качельность» «Спартака» сильнее отразится на игре. Как показал матч с «Динамо» и большинство встреч на старте турнира, красно-белые способны забивать много и в ворота команд различного уровня. Но с обороной у Абаскаля по-прежнему непорядок.

Бабич здорово влился в команду и забил в дебютной игре, а еще совершил несколько впечатляющих действий в обороне, но одного его мало. То же «Динамо» сгенерировало слишком много остроты у ворот красно-белых. От «Краснодара» стоит ждать не меньшей угрозы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки