Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года

Красные подходят к матчу не в лучшем состоянии.

Одна из самых интригующих пар 1/8 финала Лиги чемпионов — «Ливерпуль» и «Реал». Первый матч противостояния пройдет 21 февраля на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.45 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года

Букмекеры не выявили однозначного фаворита встречи. Победа хозяев доступна с чуть меньшей котировкой 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Успех гостей предложен с коэффициентом 2.90 (34%). Ничья идет за 3.60 (26%).

Также вы можете сразу определиться с победителем всего противостояния: рынок на проход мерсисайдцев в 1/4 финала можно взять за 2.10, успех мадридцев — за 1.78.

«Ливерпуль» — небольшой фаворит первого матча, но красные не обыгрывали бланкос с 2009 года. С тех пор команды сыграли шесть матчей: один закончился ничьей, пять — победами «Реала». Поставить на то, что коллектив Карло Анчелотти продолжит успешную серию и не проиграет в предстоящей встрече, можно за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на небольшое преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.80;

• успех красных 1:0 — за 9.60.

Плей-офф Лиги чемпионов стартовал на прошлой неделе и пока не порадовал результативными играми: из четырех матчей 1/8 финала только в одном команды на двоих забили два мяча, в остальных трех останавливались на одном голе. ТБ 2.5 на предстоящую встречу доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.60, «обе забьют — нет» идет за 2.34.

«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года

Команды встречались в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, где, несмотря на игровое преимущество мерсисайдцев, мадридцы минимально победили (1:0) и добыли 14-ю «чашку» в турнире (рекорд). Также соперники играли в решающем матче 2018-го: тогда «Реал» тоже оказался сильнее (3:1).

К предстоящей встрече бланкос подошли небольшим фаворитом противостояния: букмекеры предлагают на проход «Реала» в 1/4 финала меньший коэффициент. Команда Юргена Клоппа выступает нестабильно — в последних восьми играх во всех турнирах добыла лишь две победы при четырех поражениях. Причем красные уступали не слишком сильным оппонентам. Например, дважды проиграли «Брайтону», по разу — «Вулверхэмптону» и «Брентфорду».

С такими печальными результатами мерсисайдцы уже вылетели из всех домашних английских кубков, а в АПЛ спустились на непривычно низкую девятую строчку. Также в ростере «Ливерпуля» остаются травмированные: против «Реала» точно не сыграют Луис Диас и Артур.

Мадридцы же находятся в неплохой форме, хотя в начале 2023-го тоже выглядели не лучшим образом. Команда Анчелотти выиграла три матча подряд во всех турнирах, в которых наколотила 13 голов и ни разу не забила меньше четырех мячей за игру. А из последних девяти встреч бланкос проиграли лишь однажды — «Мальорке» в чемпионате (0:1).

Мадридцы много забивают: настреляли 13 мячей в предыдущих четырех играх во всех турнирах, а в Лиге чемпионов в среднем оформляли 2.5 гола за игру. К игре на «Энфилде» после небольшой мышечной травмы должен восстановиться лучший бомбардир команды Карим Бензема. Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 мяча на предстоящую игру доступен за 2.26, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года

Бланкос обладают отличной статистикой личных встреч против мерсисайдцев: не проиграли ни разу в шести последних матчах, в пяти из которых победили. На «Энфилде» за это время мадридцы добыли ничью и победу 3:0. К предстоящей игре красные подходят в сомнительном состоянии: выиграли лишь дважды в восьми последних матчах во всех турнирах и при этом мало забивали — всего семь голов.

«Реал» же, кажется, набрал хорошую форму: оформил три победы подряд, в которых ни разу не отличился меньше четырех раз. Вероятно, мадридцы на «Энфилде» справятся с давлением и как минимум не уступят.

Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет" за 1.59.