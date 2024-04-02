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2 апреля, 15:15

«Ман Сити» в ярости после нулей с «Арсеналом». Под горячую руку просится «Астон Вилла», но у Эмери есть три ферзя в атаке

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 3 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Унаи Эмери («Астон Вилла»).
Фото Getty Images
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Олли Уоткинс, Леон Бэйли и Дуглас Луис в этом сезоне забили 44 мяча на троих.

3 апреля в 31-м туре АПЛ «Астон Вилла» заедет на прием к «Манчестер Сити». Клубы встретятся на стадионе «Этихад» в 22.15 по московскому времени. Матч обслужит рефери Даррен Инглэнд. Английский футбол в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
03 апр, 22:15. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 3 апреля 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline не верят в бирмингемцев. На победу коллектива Унаи Эмери дали гигантский коэффициент 11.0, что соответствует 8% вероятности результата. Ничья доступна за 7.60 (12%), а успех манкунианцев — за скромные 1.23 (80%).

«Ман Сити» не обыграл ни одну из команд топ-5 АПЛ за шесть матчей сезона. Непоражение (Х2) «львов», занимающих четвертую строчку, идет за 4.49.

Тотал больше 3.5 гола оценили в 1.94, ТМ 3.5 — в 1.87.

Аналитики прогнозируют успешную игру в атаке у обоих соперников. Опция «обе забьют» предложена за 1.78, обратный рынок — за 2.04.

Победа «Сити» 2:0 — самый вероятный итог встречи, уверены специалисты компании Winline. Его можно сыграть за 6.80.

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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча АПЛ 3 апреля 2024 года

У коллектива Унаи Эмери в начале года был неудачный отрезок: выиграли всего в двух матчах из семи. Но с середины февраля ситуация выровнялась: за восемь встреч только одно поражение и пять побед во всех турнирах.

«Вилла» замыкает топ-4, отставая от лидирующей троицы на пять баллов и на три очка опережая «Тоттенхэм». При этом бирмингемцы — одна из самых забивающих команд сезона (62). Больше голов только у той же супертройки: «Сити» (63), «Ливерпуля» (67) и «Арсенала» (70). Но и пропустили «львы» немало (42) — больше остальных в первой четверке.

Из Кубка Англии «Вилла» вылетела в феврале, проиграв «Челси» (1:3), а Кубок лиги покинула еще в сентябре. Зато в Лиге конференций парни Эмери заняли первое место в группе с «Легией», «АЗ» и «Зриньски». В 1/8 финала выбили «Аякс» (0:0, 4:0).

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В атаке бирмингемцев действует несколько результативных машин. Главная звезда команды — Олли Уоткинс с 22 забитыми мячами и 10 ассистами во всех турнирах (в АПЛ — 16 голов и третье место в таблице бомбардиров). Еще один яркий футболист — Леон Бэйли. Ямаец оформил 12+11. На третьем месте — Дуглас Луис (10+10).

В 10 недавних встречах против «Манчестер Сити» «львы» уступили восемь раз, а победили лишь однажды — в первом круге текущего чемпионата Англии (1:0). Еще одна встреча завершилась вничью — и тоже недавно: за три последних поединка «Сити» оказался сильнее только раз.

«Горожане» не проиграли в 23 матчах подряд во всех турнирах (19 побед). В прошлом туре парни Пепа принимали «Арсенал» и впервые за 58 матчей не забили дома (0:0). В результате «Ливерпуль» вырвался на первое место (67 очков), лондонцы идут вторыми (65), манкунианцы отстают от скаузеров на три балла (64).

«Сити» пропустил 28 мячей в этой кампании, а отличился 63 раза — по обоим показателям небесно-голубые уступают конкурентам за титул.

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В Кубке Англии «горожане» вышли в полуфинал на «Челси». Четыре предыдущих матча турнира они выиграли с общим счетом 14:2. Кубок лиги манкунианцы покинули в сентябре — обидел «Ньюкасл» (0:1). В Лиге чемпионов после легкой прогулки в 1/8 финала против «Копенгагена» (3:1, 3:1), коллектив Гвардиолы ждет «Реал Мадрид».

Лучший бомбардир «горожан» — Эрлин Холанн с 29 голами во всех турнирах. Но и другие манчестерские фигуранты очень опасны: Фил Фоден забил 18 раз, Хулиан Альварес — 16. Аргентинец еще и лучший ассистент команды (13).

В лазарете «Манчестер Сити» с начала марта пребывает Эдерсон. Позже к нему добавились Кайл Уокер, Джон Стоунз и Натан Аке.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Нули в игре с «канонирами» стимулируют Гвардиолу на решительные действия, чтобы не упустить титул. Значит, «Астон Виллу» ждет очень жесткий прессинг, и забитые мячи будут в избытке. В семи из 10 недавних очных встреч «Сити» и «львы» пробили «верх» по голам. А дома до ничьей с «Арсеналом» небесно-голубые отличились в 58 поединках подряд.

Но и «вилланов» списывать со счетов не стоит — Уоткинс, Бэйли и Луис на троих в этом сезоне оформили 44 мяча, и без Эдерсона ворота «Сити» защищены чуть хуже.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.94.

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