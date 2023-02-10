В прошлом сезоне монегаски победили 3:0.

11 февраля в 23-м туре чемпионата Франции «Монако» Александра Головина сразится с лидером турнира — «ПСЖ». Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 19.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит центральный матч известный арбитр Клеман Тюрпен.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 11 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданно считают хозяев фаворитами встречи. На победу «Монако» можно поставить с коэффициентом 2.65, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех «ПСЖ» — за 2.70 (37%).

В первом круге команды разошлись «миром» — 1:1. На то, что парижане не проиграют в предстоящей игре, котировка — 1.52. Вариант 1Х предложено взять за 1.50.

Неплохой коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.65. На ТМ 2.5 — 2.25.

Условие «обе забьют» доступно за 1.57, «обе забьют — нет» — за 2.40.

В трех предыдущих очных матчах с участием этих команд назначался пенальти. На 11-метровый в ближайшей встрече котировка — 2.90.

Игра принципиальная, а значит, может быть достаточно горячей и жесткой — удаление идет за 3.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 7.00;

2:1 в пользу «Монако» или 2:1 на «ПСЖ» — за 9.20.

«Монако» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 23-го тура лиги 1 11 февраля 2023 года

«ПСЖ» подходит к самому непростому отрезку сезона с серьезными кадровыми проблемами. На неделе парижане вылетели из Кубка Франции от «Марселя» (1:2), а до 8 марта им предстоит сыграть по очереди с «Монако», «Лиллем», «Марселем» и «Нантом» в лиге 1. Также их ждут два матча с «Баварией» в 1/8 Лиги чемпионов. Часть из этих встреч команда Кристофа Галтье проведет без Мбаппе и Месси. Килиан вылетел на несколько недель и точно пропустит три ближайшие игры, включая домашнюю в еврокубке. Лео получил растяжение в Кубке и не попадет в заявку на ближайший тур. Его участие в битве с «Баварией» тоже под вопросом.

С «Монако» также не сыграют Мукиеле и Хакими, а ситуация с состоянием Саншеша и Кимпембе по-прежнему остается непонятной. К счастью для парижан, недавно вернулся в игру Неймар — он стал автором ассиста на Рамоса во встрече с «Марселем». Еще и без бразильца атакующая линия «ПСЖ» выглядела бы совсем безобидной.

К слову, на счету Нея 12 голов и 10 ассистов в этом сезоне лиги 1 — он лидирует в «ПСЖ» по системе «гол+пас». Однако на одного бразильца у «Монако» есть сразу двойной ответ — у Бен Йеддера и Эмболо одинаковые 12+2. Не забываем и про Головина, дальних ударов которого стоит опасаться парижанам — у российского полузащитника в этом розыгрыше лиги 4+6.

Неудивительно, что при таком жирном наборе звезд команды занимают первое и второе места в чемпионате по результативности. На счету «ПСЖ» 54 гола в 22 матчах (в среднем — 2.45 мяча за игру), у «Монако» — 48 (2.18 за 90 минут). На то, что парижане даже без Месси и Мбаппе выиграют гонку до двух голов, котировка — 2.70. Такой же коэффициент на то, что победит «Монако».

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «ПСЖ»

«Монако» очень неплохо противостоит «ПСЖ» в чемпионате в последние пару лет: из пяти предыдущих матчей монегаски проиграли парижанам только один. Причем случилось это в тот момент, когда атаку тащили Месси и Мбаппе (Килиан сделал дубль), а Неймар лечился. А в прошлом сезоне монегаски дома разгромили соперника 3:0 — это была их крупнейшая победа над столичной командой в этом веке.

Сейчас ситуация противоположная — заправлять впереди будет бразилец. Однако одному ему будет тяжело, а еще он наверняка получит указание играть на чистых мячах и не бросаться в обводку — Ней нужен здоровым к скорому матчу с «Баварией». Поэтому в ближайшем туре польза от него может быть минимальной.

«Монако» солидно играет дома — проиграл только одну из десяти последних встреч. Плюс все лидеры, включая Эмболо, Бен Йеддера и Головина (28 голов на троих), будут в строю. А значит, шансы как минимум не проиграть у хозяев будут отличные.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 4.5 за 1.83.