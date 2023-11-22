«ПСЖ» уже давно не страшен «Монако». Головин и Бен-Йеддер снова прижмут парижан

Килиан Мбаппе и компания не обыграли монегасков трижды подряд.

В главном матче 13-го тура лиги 1 сойдутся первая и третья команда чемпионата — «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдет 24 ноября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не показывают французскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» 24 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.48, это приблизительно 66% вероятности. Выигрыш монегасков предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за меньшие 5.20 (19%).

В прошлом сезоне «Монако» ни разу не уступил столичной команде (1:1 и 3:1). Рынок на непоражение гостей в предстоящем поединке оценен в 2.79.

Правда, самые вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на солидное преимущество парней Луиса Энрике:

• 2:1 — за 8.25;

• 2:0 — за 9.00;

• 3:1 и 1:1 — за 9.75.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.82.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.57, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.43.

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«ПСЖ» — «Монако»: прогноз и анализ матча лиги 1 24 ноября 2023 года

Парижане подошли к поединку в статусе лидера чемпионата — правда, отрыв от идущей второй «Ниццы» составляет лишь одно очко. Подопечные Энрике стартовали не лучшим образом и в первых пяти турах добыли всего две победы, но сейчас находятся в отличной форме. «ПСЖ» выиграл в последних пяти встречах чемпионата и в каждом отличался по три раза.

Красно-синие забили больше всех в чемпионате: 29 мячей в 12 играх, в среднем это 2,4 метких выстрела за 90 минут. Почти половина всех голов команды на счету Килиана Мбаппе: француз отличился в лиге 1 уже 13 раз, а с учетом всех турниров у нападающего уже 15 результативных попаданий. Среди остальных футболистов «ПСЖ» рекордными остаются крошечные четыре взятия ворот во всех соревнованиях.

Монегаски, наоборот, ударно стартовали и до 10-го тура даже лидировали в чемпионате — с первой строчки парней Ади Хюттера отбросил проигрыш «Лиллю» (0:2). «Монако» остается одним из самых ярких коллективов чемпионата: в 12 матчах отличились 25 раз, больше в лиге 1 забил только «Париж». Голы в составе красно-белых распределяются более равномерно: по пять штук вонзили Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин, по три — Такуми Минамино и Магнес Аклиуш.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Монако»

Монегаски превратились в сложного соперника для парижан: в последних 10 встречах во всех турнирах французский гранд лишь четыре раза обыграл оппонента, проиграв в таком же количестве матчей. А последние три поединка закончились непоражениями «Монако» (две победы и ничья). В этом сезоне команда Хюттера находится в неплохой форме и вполне может дать бой «ПСЖ», тем более что лидер чемпионата во время международной паузы потерял важного полузащитника Уоррена Заира-Эмери, а немалая часть основного состава активно выступала за сборные.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) — за 1.73.

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