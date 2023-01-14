В прошлом финале Суперкуб ка болельщики увидели четыре гола за 90 минут.

15 января в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд» пройдет финал Суперкубка Испании. За трофей поборются «Реал» и «Барселона», матч начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посчитали каталонцев небольшими фаворитами: поставить на победу сине-гранатовых в основное время можно с коэффициентом 2.50, вероятность — около 40%. Успех «Реала» доступен за 2.75 (35%), котировка на ничью — 3.80 (25%).

Команды встречались в финале Суперкубка и в прошлом году: тогда мадридцы выиграли 3:2 благодаря голу Федерико Вальверде уже в первом дополнительном тайме. Поставить на то, что трофей второй год подряд отправится в Мадрид, можно за 2.02. Этот же рынок на «Барсу» доступен за 1.85.

Аналитики предполагают, что матч может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — 2.23.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.59, «обе забьют — нет» можно взять за 2.36.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа «Барселоны» 2:1 — за 9.00;

• успех «Реала» с таким же счетом — за 9.50.

«Реал» — «Барселона»: прогноз и анализ финала Суперкубка Испании 15 января 2023 года

Обе команды не без проблем вышли в финал, одолев соперников по полуфиналам только в серии пенальти. «Реал» играл на день раньше: скатал с «Валенсией» вничью 1:1 и безошибочно отработал 11-метровые. «Барселона» в полуфинале выдала яркий матч с «Бетисом» (2:2 в дополнительное время) и тоже, в отличие от соперника, пробила пенальти без промахов.

Аналитики считают каталонцев небольшими фаворитами, возможно, потому, что команда Карло Анчелотти неважно влилась в продолжение сезона после паузы на чемпионат мира. За четыре матча после завершения мундиаля «бланкос» победили лишь дважды, хотя за 21 игру во всех турнирах до этого потеряли очки всего пять раз.

Последние же четыре матча «Реала» уместили поражение в чемпионате от «Вильярреала» (1:2) и как раз ничью с «Валенсией» в полуфинале Суперкубка (1:1). При этом победы мадридцев тоже не выглядели легкими: в чемпионате коллектив Анчелотти обыграл 2:0 сражающийся за выживание «Вальядолид», а в Кубке Испании минимально (1:0) переиграл «Касереньо» из четвертого дивизиона.

«Барселона» же находится в неплохой форме: команда Хави не проигрывает с 26 октября, когда в группе Лиги чемпионов уступила мощной «Баварии» (0:3). Во внутренних испанских турнирах каталонцы вообще практически непобедимы: уступили только «Реалу» (1:3) в девятом туре чемпионата. Больше ни одна испанская команда не обыгрывала «Барсу» в этом сезоне.

Оба коллектива обладают топовыми игроками атаки: за «Реал» выступают Карим Бензема, Винисиус и Родриго, за «Барселону» — Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Усман Дембеле. В среднем по сезону и «бланкос», и «блауграна» за матч забивают 2.2 мяча.

Ждете, что финал Суперкубка подарит множество голов? Тотал больше 3.5 мячей можно оформить за 2.70, ТМ 3.5 — за 1.47. В прошлом году команды в основное время финала вонзили четыре мяча на двоих и еще один гол добавили в овертайме.

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года

Команды показывают неплохую игру в атаке: в среднем по сезону забивают 2.2 гола за матч. «Реал» вообще отличился в каждой встрече, «Барселона» не забила только в четырех матчах во всех турнирах. Также последние встречи команд получались достаточно результативными: шесть ряд подряд зашел ТБ 2.5, а в пяти из этих встреч команды обменялись забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.59.