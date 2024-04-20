«Спартак» проведет второй матч после увольнения Абаскаля. Это шанс для Карпина получить место в клубе

«Ростов» весной выступает намного сильнее красно-белых.

В 25-м туре РПЛ встретятся соседи по середине турнирной таблицы — «Ростов» и «Спартак», занимающие седьмое и восьмое места соответственно. Игра пройдет 21 апреля на «Ростов Арене», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.35, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш красно-белых предложен за 2.95 (33%), котировка на ничью — 3.60 (26%).

Рынок на непоражение москвичей в предстоящем поединке доступен за 1.62.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство подопечных Валерия Карпина:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.65, опция «обе забьют — нет» дана за 2.19.

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«Ростов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 21 апреля 2024 года

Хозяева отлично проводят весеннюю часть сезона: победили в четырех из пяти игр чемпионата, а их общая беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает уже шесть матчей. Ростовчане неплохо действуют в атаке — в четырех из пяти предыдущих туров оформили минимум два результативных удара, а всего за это время настреляли 11 голов. Также на этом промежутке подопечные Валерия Карпина разбили соперников из топ-3 — «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

У «Ростова» остаются сложности с тем, чтобы сдержать нападение соперника. За 23 игры чемпионата команда пропустила 33 раза — больше в лиге набралось только у четырех клубов. На ноль ростовчане закончили лишь в семи турах РПЛ. Несмотря на это, желто-синие поднимаются в турнирной таблице и находятся всего в четырех баллах от третьей строчки. Качественная работа Карпина снова привлекла «Спартак», который находится в поиске нового главного тренера. Валерий Георгиевич — один из претендентов на место испанца.

Красно-белые расстались с Гильермо Абаскалем после поражения от «Сочи» (0:1) с последнего места чемпионата. Неудача с аутсайдером — уже обыденность для москвичей, которые оформили всего три победы в предыдущих 11 матчах во всех турнирах. За это же время они потерпели пять поражений. Без главного тренера «Спартак» провел игру Кубка России с «Зенитом» (0:0), но ничья здесь — заслуга вратаря Александра Максименко и недостаточной мотивированности петербуржцев.

У москвичей серьезные проблемы с голами: в весенней части сезона не смогли отличиться в пяти из восьми игр во всех турнирах, забив в остальных встречах шесть мячей. При этом «Спартак» оформил один из самых громких зимних трансферов в чемпионате — приобрел нападающего «Твенте» Манфреда Угальде. Костариканец уже отметился точным ударом в матче Кубка с «Зенитом» (1:2).

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

Хозяева проводят результативную весну: в четырех из пяти игр чемпионата отметились минимум двумя голами, а всего за этот промежуток оформили 11 мячей (2,2 в среднем за 90 минут). При этом ростовчане дважды вскрыли «Краснодар» и «Крылья Советов», а ворота «Динамо» поразили четырежды — эти команды находятся в турнирной таблице выше «Спартака». К тому же ростовчане отлично выступают дома: заработали 25 очков в 12 матчах (больше только у «быков») и отличились 23 раза — в среднем 1,92 за встречу.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.16.

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