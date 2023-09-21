Кокорин ярко провел предсезонку в «Фиорентине», но оказался не нужен. Теперь поможет «Арису» выстрелить в ЛЕ

Последний раз Александр забивал в еврокубках в сезоне-2017/18.

21 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы кипрский «Арис» сыграет с пражской «Спартой». Игра на «Дженерали Ческа пойиштевна Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет доступна на сайте matchtv.ru. Жером Брисар из Франции — главный арбитр встречи.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спарта» — «Арис» 21 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Спарту» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.51, это приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Ариса» — за 6.00 (12%).

Кипрский клуб не проиграл четыре последних матча. Вариант Х2 оценен в 2.57.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.27. В четырех из пяти предыдущих игр «Ариса» и в таком же количестве у «Спарты» прошел «верх».

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.73, противоположное — за 2.10.

«Арис» забил в шести играх подряд. На его гол в ворота котировка — 1.54. При этом ИТБ1 (1.5) оценен чуть меньшими 1.53.

Выигрыш гостей с форой (+2.5) по ударам в створ идет за 1.74. Если же вы считаете, что «Спарта» нанесет минимум на три удара в створ больше, коэффициент — 1.98.

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«Спарта» — «Арис»: прогноз и анализ матча 1-го тура Лиги Европы 21 сентября 2023 года

Александр Кокорин так и не получил свой шанс в «Фиорентине». В августе 2022 года российский нападающий перебрался в аренду в «Арис» и с ходу стал лидером команды: сделал 13+6 в чемпионате Кипра (четыре мяча победных) и помог выиграть титул. По окончании сезона Алекс вернулся во Флоренцию и продолжил феерить: забил трижды в семи играх и стал третьим бомбардиром команды на сборах. В Италии удивились преображению форварда и пророчили ему место в стартовом составе в первых турах серии А. Однако этого не произошло.

«Кокорин великолепно проявил себя во время предсезонки в «Фиорентине», но клуб решил расстаться с ним, потому что на три позиции в атаке претендует сразу семь игроков. При таком раскладе Саше было невозможно остаться в «Фиорентине», поэтому он вернулся на Кипр. Другого решения просто не было», — заявил бывший спортивный директор «фиалок» Оресте Чиквини.

Александр с энтузиазмом воспринял новый кипрский вызов — в клубе его возвращение отметили грандиозно, будто он легенда Лимасола. Естественно, Кокорин вышел на поле с первых минут в первом же матче после камбэка, но «Арис» не победил. В эти выходные команда поделила очки с «Пафосом», прервав серию из трех побед.

Теперь киприотам предстоит игра на групповом этапе Лиги Европы, куда они упали из Лиги чемпионов. В отборочном турнире «Арис» сначала более чем уверенно прошел БАТЭ (11:5 по сумме), но далее проиграл польскому «Ракуву» (1:2, 0:1). В финале квалификации ЛЕ коллектив белоруса Алексея Шпилевского одолел братиславский «Слован» (1:2, 6:2).

Ближайшим соперником «Ариса» станет пражская «Спарта», которая лидирует в чемпионате Чехии: семь побед в восьми матчах (+ничья), разница мячей — 24:5. В четырех последних встречах красные победили с общим счетом 14:2. Здесь выделяются 5:0 со «Словацко» в минувший уик-энд и триумф 4:1 в квалификации ЛЕ над загребским «Динамо».

В составе «Спарты» выделяются сразу несколько игроков: Лукас Хераслин с шестью мячами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Чехии, а Велько Бирманчевич, Томаш Визнер и бывший форвард «Локомотива» Ян Кухта забили по три гола.

Прогноз и ставка на матч «Спарта» — «Арис»

«Спарта» очень здорово играет дома: в 17 матчах проиграла всего дважды и добилась 13 побед. В четырех встречах в чемпионате у клуба четыре победы (все с разницей в два и более мяча), а также выигрыш в ЛЕ у загребского «Динамо» и ничья в квалификации ЛЧ с «Копенгагеном» (участником групповой стадии, 3:3).

«Арис» хорош во внутреннем первенстве, но в еврокубках на выезде уступил дважды в трех играх. При этом во всех киприоты отличились хотя бы раз — атака работает у них при любых обстоятельствах. А теперь есть еще и опция в виде Кокорина — передняя линия станет еще мощнее. Правда, вряд ли это поможет гостям взять три очка.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 1.77.

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