Парни Гильермо Абаскаля мощно стартовали в новом сезоне.

31 июля «Спартак» и «Балтика» закроют программу второго тура РПЛ. Поединок москвичей и калининградцев пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года

В букмекерской компании ФОНБЕТ считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность такого исхода — примерно 64%. Раздел очков доступен за 4.70 (16%), успех «Балтики» — за 6.10 (20%).

Калининградцы дебютировали в РПЛ сухим поражением от «Сочи» на выезде (0:2) — зато в Кубке России прихлопнули «Крылья Советов», и тоже в гостях (3:2). Считаете, что на «Открытие Арене» сине-белые как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.65.

Обмен голами предлагают взять за 1.80, обратный рынок — за 2.00. Минувшим летом команды провели товарищеский матч, в котором огорчили друг друга не по одному разу (все закончилось викторией москвичей 3:2).

Аналитики ожидают результативный поединок: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.68, на ТМ 2.5 — 2.20.

В первом туре коллектив Гильермо Абаскаля на своем поле одолел «Оренбург» (3:2). Индивидуальный тотал «Спартака» выше двух точных ударов в ворота «Балтики» оценили в 2.00.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу красно-белых. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 7.50.

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«Спартак» — «Балтика»: прогноз и анализ матча РПЛ 31 июля 2023 года

Москвичи ворвались в новый сезон с двух ярких викторий в разных соревнованиях. В первом туре РПЛ красно-белые отобрали три очка у «Оренбурга» (3:2). Схватка на «Открытие Арене» получилась кипучей: хозяева повели перед свистком на перерыв благодаря точному выстрелу Виктора Мозеса, но к середине второго тайма уже уступали в счете. Главным героем концовки стал Даниил Хлусевич: на 76-й он восстановил равенство, а на первой минуте компенсированного времени ввалил победный гол.

В поединке Кубка России против «Краснодара» левый латераль «Спартака» тоже отличился результативным действием — ассистировал Роману Зобнину, когда тот открывал счет на 21-й минуте. На 67-й парни Гильермо Абаскаля удвоили преимущество: дебютный мяч за новый клуб оформил Тео Бонгонда. Именно он и стал решающим: незадолго до финального свистка Кади сократил отставание. На большее хозяев, которые с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за прямого удаления Эдуарда Сперцяна, не хватило.

Калининградцы квалифицировались в РПЛ в статусе вице-чемпиона первой лиги-2022/23. Коллектив Сергея Игнашевича отстал от «Рубина» всего на два балла и спустя 25 лет вернулся в высший дивизион. Первая с 1990-х игра «Балтики» в чемпионате России прошла на выезде и обернулась поражением — всухую влетели «Сочи» (0:2). При этом сине-белые были лучше по владению (52% — 48%), лишь ненамного уступили по ударам (9 — 12) и одинаковое количество раз попали в створ (3 — 3). Статистика ожидаемых голов (xG) тоже показывает, что проигрыш с разницей в два мяча не слишком справедлив (1.51 — 0.56 в пользу южан).

После этого Сергея Игнашевича и компанию ожидала встреча с «Крыльями Советов» в Кубке России. «Балтика» прежде никогда не побеждала зелено-бело-синих в Самаре. А в трех последних визитах и вовсе не смогла поразить ворота соперника ни разу (0:2, 0:3 и 0:0). Казалось, что нечто похожее будет и сейчас: хозяева повели уже на 10-й минуте и ушли в раздевалку при минимальном лидерстве. Но во втором тайме калининградцы устроили ярчайший камбэк и за 18 минут вонзили волжанам три гола. Гленн Бейл сократил отрыв на 89-й минуте, но на этом все: сине-белые отпраздновали исторический триумф в Самаре (3:2) и вместе с «Зенитом» возглавили группу C на этапе Пути РПЛ.

«Спартак» и «Балтика» не сталкивались в официальных встречах 25 лет — два последних свидания в чемпионате России-1998 помнят лишь олды. В Москве красно-белые разгромили соперника всухую (3:0), а в Калининграде поделили очки (1:1). В сезоне-1997 сине-белые тоже добыли ничью дома (1:1), а на выезде уступили крупно (1:4). Самой неудачной в истории противостояния с балтийцами для «Спартака» получилась кампания-1996: проиграли в гостях (0:1), а на своем поле разошлись «миром» (0:0).

В июне прошлого года красно-белые и калининградцы провели товарищеский поединок. Уже к 35-й минуте москвичи оформили три мяча — Михаил Игнатов открыл счет, Квинси Промес отметился дублем. Но во втором тайме парни Гильермо Абаскаля сбавили обороты, и на 58-й и 79-й минутах балтийцы этим воспользовались. Правда, удержать победу москвичи все-таки сумели (3:2).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Балтика»

На старте сезона москвичи очень хороши у чужих ворот: «Оренбург» получил три мяча, «Краснодару» повезло чуть больше — только два. В большом порядке Даниил Хлусевич (2+1 по «гол+пас») и новичок «Спартака» Тео Бонгонда (1+1). Да, игра с оренбуржцами вскрыла некоторые проблемы в красно-белой обороне, и настырные балтийцы могут нащупать там новые уязвимости. Но даже если сине-белые ввяжутся в перестрелку, Квинси Промес и компания в состоянии выйти из нее победителем.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет больше двух мячей за 2.00 (если москвичи оформят ровно два гола, случится возврат).

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