Месяц назад «Спартак» уничтожил «Динамо» в Кубке. Соболев и Промес готовы повторить

В обороне у бело-голубых по-прежнему зияют щели.

23 сентября в девятом туре чемпионата России пройдет московское дерби — «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире она будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Показ стартует в 18.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 23 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.02, это примерно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (21%), успех «Динамо» — за 3.40 (29%).

Можете подстраховать бело-голубых: вариант Х2 оценен в 1.84.

Считаете, что соперники обменяются забитыми мячами? Да — 1.49, нет — 2.57.

В пяти из семи последних матчей прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.51.

«Спартак» забил «Динамо» два и больше в шести из семи предыдущих встреч. ИТБ1 (1.5) идет за 1.71, ИТМ1 (1.5) — за 2.14.

Более того, красно-белые отличились в первом тайме четырех из пяти последних игр с этим соперником. На гол хозяев в стартовые 45 минут котировка — 1.71.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.

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«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 9-го тура РПЛ 23 сентября 2023 года

«Спартак» и «Динамо» встречались совсем недавно — в третьем туре группового этапа Кубка России красно-белые разорвали соперника 4:1. Причем исход стал понятен уже по итогам 25 минут, когда Зиньковский довел счет до 4:0. Абаскаль сиял и победно размахивал кулаком на скамейке, болельщики на «Открытие Банк Арене» бились в экстазе — их команда готовилась прервать серию из трех матчей без побед. Причем радовали все без исключения игроки: Соболев отметился дублем, Бабич — голом в дебютном матче, Медина разрывал фланг, а молодежь гармонично вписывалась в общий ритм.

«Динамо» в той игре безобразно сыграло в обороне. Не было Сазонова, который готовился к переходу в «Торино», поэтому в центральной зоне зияла дыра — заменивший Сабу Кутицкий отправился отдыхать уже на 27-й минуте. Выход Маричаля потушил огонь у ворот Лещука, но не впечатлил Личку. С тех пор главный тренер бело-голубых находится в поиске лучшего сочетания центральных защитников: в трех последних матчах эту зону закрывали Фернандес и Паршивлюк, Лепский и Маричаль, Бальбуэна и Фернандес.

От перемены мест слагаемых сумма сильно не поменялась — «Динамо» стабильно пропускает в каждом матче. Из 12 встреч в этом сезоне всухую москвичи завершили только один — против «Балтики» (2:0). В РПЛ команда Лички вынула мяч из сетки уже 13 раз в восьми турах (1.62 за 90 минут), в Кубке России — девять в четырех играх (2.25).

Беда для бело-голубых в том, что «Спартак» вроде бы встал в нужную колею и катит в хорошем темпе: при серьезном преимуществе одолел «Сочи» в чемпионате (1:0) и разгромил в Кубке «НН» (3:0). Просыпается Промес, на счету которого 4+6 в обоих турнирах. Не дремлет и Соболев (4+2), который в последнем матче получил отдых и время настроиться на «Динамо». Наверняка фанатов очень сильно радует Бабич — серб не только рулит в обороне, но и забил уже дважды, причем мяч в ворота «Сочи» оказался победным.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

«Динамо» и непосредственно Личке нужно что-то решать, потому что ближайший матч может обернуться примерно таким же провалом, как и встреча в Кубке. «Спартак» в последнее время легко находит ключи к воротам бело-голубых — забил им два и более мяча в шести из семи последних встреч. И зачастую такое случалось в смутные для красно-белых времена.

Сейчас же Абаскаль и компания на позитиве — две победы подряд и выход в плей-офф Кубка России («Спартак» первым обеспечил себе путевку) должны повлиять на ауру в команде. Лидеры все в сборе и в строю, поэтому испанец может запутать визави и неожиданным образом выстроить состав (главное, не запутать себя). У красно-белых сейчас есть преимущество над «Динамо» практически во всем, и нужно лишь правильно разыграть карту. Но даже если победить не получится, пару мячей и веселый футбол хозяева способны обеспечить.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.71.

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