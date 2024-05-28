Тольятти впервые в истории в шаге от РПЛ. «Акрону» осталось дожать поплывший «Урал»

Прогноз и ставка на переходный матч РПЛ «Урал» — «Акрон» 29 мая 2024 года

Команда Виктора Гончаренко — одна из худших в РПЛ по забитым и пропущенным.

29 мая в первом переходном матче чемпионата России встретятся «Урал» и «Акрон». Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ и» «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline стартует с 16:35 мск.

Коэффициенты букмекеров на переходный матч РПЛ «Урал» — «Акрон» 29 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На успех екатеринбуржцев предложили коэффициент 1.90, вероятность исхода — около 51%. Ничья идет за 3.55 (27%), триумф тольяттинцев — за 4.30 (22%).

Выход «Акрона» в премьер-лигу оценен за 2.35. На то, что место сохранит «Урал», дали 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча представили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен голами доступен за 1.96, обратный рынок получил котировку 1.83.

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Урала» со счетом 1:0. На этот исход можно поставить за 5.40.

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«Урал» — «Акрон»: прогноз и анализ переходного матча РПЛ 29 мая 2024 года

Екатеринбуржцы финишировали в премьер-лиге на 14-м месте. Команда Виктора Гончаренко показала вялые результаты: забила 30 мячей (хуже только два клуба) и пропустила 46 (снова третьи с конца). Разница мячей (-16) печальнее только у «Пари НН» (-22).

В весенней части сезона «Урал» провел 15 встреч во всех турнирах и выиграл всего три раза. От «шмелей» пострадали «Динамо» (1:2) и «Балтика» (1:2). Москвичи недосчитались этих баллов в последнем золотом туре, а триумф над прямым конкурентом спас оранжево-черных от прямого вылета.

Финишная прямая у парней Гончаренко тоже получилась неплохая — победа и три ничьих. Но поражение от ЦСКА в последнем туре вынудило «Урал» сыграть в стыках. В Кубке России «Урал» дошел на полуфинала Пути регионов, где уступил «Ростову» (1:3).

Виктор Гончаренко («Урал»). Фото Global Look Press

Самый результативный игрок екатеринбуржцев — Алексей Каштанов (8+3 во всех турнирах). Второй по гол+пас — Андрей Егорычев (6+4).

«Акрон» провел великолепный сезон в первой лиге. Команда Заура Тадеева взяла бронзу, попала в тройку по количеству побед (17), в четверку — по забитым голам (48) и стала третьей с конца по пропущенным (26). У тольяттинцев лучшая разница мячей в лиге наряду с «Родиной» (по 22).

«Акрон» до последнего претендовал на прямое попадание в РПЛ — отставание от второго места составило всего два балла. Успеху помешали два поражения в предпоследних турах — от «Шинника» (0:1) и прямого конкурента, тульского «Арсенала» (0:1).

В середине сезона тольяттинский клуб сменил тренера — Тадеев принял команду вместо уволенного Евгения Калешина, который в прошлом розыгрыше Кубка России вывел команду в финал Пути регионов. Вероятно, с ним волжане могли выступить успешнее, но теперь главная задача — выйти в РПЛ.

ФК «Акрон». Фото Официальная страница ФК «Акрон» ВКонтакте, Соцсети

В нынешней кубковой кампании «Акрон» остановился в шестом раунде, пропустив вперед «Волгарь» (0:1).

Лучший игрок команды Тадеева — Абу-Саид Эльдарушев, который набрал 10+2 в гол+пас. На втором месте Андрес Понсе (7+2), а закрывает тройку Константин Савичев (4+5).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Урал» — «Акрон»

«Урал» лишился Сильвие Бегича из-за перебора карточек, а Артема Мамина — из-за мышечной травмы.

У «Акрона» полный ростер без потерь.

«Урал» — «Акрон»: статистика личных встреч

Команды не встречались в официальных матчах, но провели два товарищеских. В 2021-м победил «Урал» (0:1), в 2022 была зафиксирована ничья (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Акрон»

«Акрон» демонстрирует веселый и результативный футбол и много забивает. Но в выездных встречах регулярно пропускает — только в двух из семи гостевых поединков тольяттницы сохранили ворота сухими. Это сыграет в пользу «Урала», который хоть и отличается с трудом, но хорошо показал себя в матчах навылет в Кубке России. Тем не менее команды вряд ли оформят больше двух голов: «Акрон» захочет решить противостояние в домашнем матче, а «Урал» просто не сможет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.20.

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