Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля 2023 года

«Урал» не проигрывает на протяжении 12 матчей во всех турнирах.

27 февраля состоится ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ, в котором встретятся «Урал» и «Ростов». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 16.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля 2023 года

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами: на их победу предложен коэффициент 2.45, что составляет примерно 39% вероятности. Успех гостей можно взять за 3.10 (31%). На ничью доступна чуть большая котировка 3.30 (30%).

Команда из Екатеринбурга — тяжелый противник для ростовчан: желто-синие не могут обыграть оппонента уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах, в которых потерпели три поражения. Рынок на то, что коллектив Валерия Карпина хотя бы не уступит, оценен в 1.59.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.10;

• победа хозяев 1:0 — за 6.80;

• успех гостей с таким же счетом — за 7.90.

Первый матч закончился вничью 1:1, поэтому исход противостояния определится в Екатеринбурге. Поставить на то, что «Урал» проникнет в следующий раунд, можно за 1.78. Этот рынок на «Ростов» доступен за 2.10.

Эксперты не считают, что команды порадуют большим количеством голов: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.18, ТМ 2.5 — за меньшие 1.73.

Рынок на то, что, в Екатеринбурге отличатся обе команды, доступен за 1.87. «Обе забьют — нет» идет за 1.83.

«Урал» — «Ростов»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года

В первом матче ростовчане не без труда ушли от поражения: команда Карпина проигрывала с шестой минуты, а отыгралась лишь на 67-й. При этом екатеринбуржцы превзошли оппонента по ударам (девять против семи), попаданиям в створ (три против двух), угловым (семь против нуля) и владению мячом (54% против 46%).

«Урал» в принципе неудобный соперник для «Ростова»: за последние 10 матчей во всех турнирах желто-синие только дважды обыграли соперника при трех поражениях. Сейчас команда Виктора Гончаренко идет на серии из пяти игр подряд без поражений против южан во всех турнирах.

Ростовчане в этом сезоне показывают неплохую результативность: за 24 матча во всех турнирах забили 45 мячей, в среднем это 1.88 гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча на предстоящий матч доступен за 2.75, ИТМ2 (1.5) — за 1.39.

«Урал» отличается реже (в среднем 1.3 раза за матч), но команда Гончаренко находится в отличной форме: к ответной игре с «Ростовом» екатеринбуржцы подъехали на 12-матчевой беспроигрышной серии, по ходу которой оформили девять побед — одна из них как раз над ростовчанами в чемпионате (2:1).

Желто-синие выступают не так стабильно: за последние три матча во всех соревнованиях по одному разу проиграли, победили и сыграли вничью. Причем все эти встречи состоялись в Кубке России.

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля 2023 года

Екатеринбуржцы владели преимуществом в первом матче, а дома команда выступает отлично. Последний раз «Урал» проиграл на домашнем стадионе 17 сентября — с тех пор провел шесть матчей, пять из которых выиграл. В том числе на родной арене коллектив Гончаренко разобрался с ЦСКА (счет).

Плюс «Урал» набрал отличную форму: команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 12 матчей.

Рекомендуемая ставка: выход «Урала» в следующий раунд за 1.72.