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Судейство

Судейство

Сегодня, 19:30

Хусаинов надеется, что назначение Чакыра пойдет на пользу ЭСК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение по поводу вхождения экс-арбитра Джюнейта Чакыра в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза.

«Джюнейт Чакыр мне импонирует. Он всегда был очень принципиальным арбитром, я его прекрасно помню по матчам Лиги чемпионов, особенно игры с участием английских клубов. Я бы его назвал несгибаемым судьей, потому что он достойно работал и смог достойно уйти. В определенных кругах сказали бы, что у него большие яйца. Но важно отметить, что если ты был прекрасным арбитром, то это не значит, что ты справишься с более высокой и ответственной должностью. В ЭСК у него будет еще больше моментов, когда следует проявить характер. Так что, надеюсь, он принесет пользу нашему судейству», — приводит слова Хусаинова RT.

27 июня стало известно о том, что департамент судейства Российского футбольного союза возглавил серб Милорад Мажич.

Сейчас в состав ЭСК входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Николай Левников, Эдуард Малый, Сергей Фурса, Олег Соколов и Милорад Мажич.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1167438-husainov-naznachenie-chakyr
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
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