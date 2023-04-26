Хусаинов назвал причины низкого качества судейства в РПЛ и посочувствовал Каманцеву

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» уровень судейства в России.

«Хотел бы посочувствовать Павлу Каманцеву, поскольку он назначенный руководитель судейского корпуса. То есть он командир роты, которую не отбирал, не обучал. Он пошел в бой с теми арбитрами, которых ему предоставили. Естественно, как руководитель он обязан отчитываться за косяки своих подчиненных. На мой взгляд, причина низкого качества судейства кроется как раз в отборе и подготовке арбитров, которая начинается с низовых коллективов физкультуры, детско-спортивных школ. Дальше по рекомендациям местных федераций. Это если по спортивному. Существует принцип, который уже очень долго есть в нашем государстве, эта система называется, как я ее характеризую, свой-чужой, с вытекающими отсюда всеми возможными подковерными серыми рекомендациями», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Хусаинов считает, что повышение зарплат не пойдет на пользу российскому судейству.

«Просто повышение зарплаты не решает качество судейства, также как и повышение зарплаты не решает качество исполнительского мастерства футболиста. Он быстрее бегать не будет. Судейство — это практическая деятельность. И нужно набить руку, чтобы автоматически принимать решения без помощи ВАР. Базовая подготовка судейского корпуса очень плохая. Отсюда количество ошибок в простых эпизодах очень много. В связи с тем, что арбитры, которые отобраны по принципу свой-чужой, не владеют в должной мере теми практическими знаниями и навыками, которые требуются в профессиональном футболе», — добавил он.

Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев принял решение уйти в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.