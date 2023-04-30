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Судейство

Судейство

Сегодня, 11:35

Ротенберг уверен, что судейством должен руководить независимый и неподкупный человек: «Я за руку никого не ловил и не собираюсь»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в текущем сезоне РПЛ.

«Судьям надо лучше готовиться. Вроде и зарплаты повысили, все для них делается. Руководители судей стараются. Но, наверное, таков наш менталитет. Нужен ли иностранец на посту руководителя? Нужен независимый неподкупный человек. Даже если повышаешь зарплату, все равно они где-то что-то... Хотя я за руку никого не ловил и не собираюсь это делать, но само судейство все показывает. За одинаковые ошибки их отстраняют — кого на шесть матчей, кого на два. Потом они возвращаются, и опять то же самое. Нужно, чтобы дело возглавил сильный человек», — сказал Ротенберг «СЭ».

По информации «СЭ», Милорад Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства РФС. Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания текущего сезона РПЛ. Позже в РФС назвали спекуляцией информацию о возможном назначении Мажича на пост главы судейского комитета.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь

РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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