Олимпийский чемпион Попов выступил против выступления россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов считает, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Я категорически против, чтобы спортсмены России принимали участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Я — за участие со всеми атрибутами, только с гимном и флагом, и только как сборная России. А если, например, кто-то из моих коллег-пловцов решит принять рекомендации МОК под предлогом, что олимпиада может быть только раз в жизни — я осуждать не буду, ведь это его позиция. Ну а жизнь она такая, в дальнейшем покажет, кто был прав», — приводит «КП Спорт» слова Попова.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.